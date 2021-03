CureApp und Jichi Medical University arbeiten zusammen an einer App zur Behandlung von Bluthochdruck Primärer Endpunkt in klinischer Phase-III-Studie in Japan erreicht Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 19.03.2021, 18:03 | 64 | 0 | 0 19.03.2021, 18:03 | CureApp, Inc. (Hauptsitz: Chuo-ku, Tokio; CEO: Kohta Satake; im Folgenden „das Unternehmen“) hat eine japanische, multizentrische, randomisierte, kontrollierte Phase-III-Studie mit ihrer App für digitale Therapeutika („DTx“) zur Behandlung von Bluthochdruck abgeschlossen, die von einem Team unter der Leitung von Professor Kazuomi Kario an der Jichi Medical University durchgeführt wurde. Die Ergebnisse dieser Studie belegten einen statistisch signifikanten Unterschied im durchschnittlichen systolischen Blutdruck*1 über eine Dauer von 24 Stunden – dem primären Endpunkt dieser Studie – und wiesen eine blutdrucksenkende Wirkung nach. Auf Basis der Studienergebnisse wird das Unternehmen die behördliche Zulassung beantragen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210319005428/de/ CureApp and Jichi Medical University collaborate on a hypertension therapeutics app: Primary endpoint met in Phase III clinical trial in Japan (Graphic: Business Wire) Zusammenfassung der klinischen Studie und Wirksamkeit der Hypertonie-Therapeutika-App Die Studie*2, die im Dezember 2019 begonnen hatte, prüfte die Wirksamkeit und Sicherheit der DTx-App bei Patienten mit essenziellem Bluthochdruck, die nicht mit oralen blutdrucksenkenden Medikamenten behandelt worden waren. Die Probanden wurden für diese vergleichende Studie in zwei Gruppen aufgeteilt. Dabei handelte es sich um eine Kontrollgruppe, die nur Lebensstiländerungen auf der Grundlage der Leitlinien für das Management von Bluthochdruck 2019 (im Folgenden „die Leitlinien“)*3 anwandte, und eine Interventionsgruppe, die die DTx-App ergänzend zu den in den Leitlinien vorgeschlagenen Lebensstiländerungen verwendete. Das Ergebnis war, dass die Interventionsgruppe einen statistisch signifikanten Unterschied zur Kontrollgruppe in der „Abweichung vom Ausgangswert des durchschnittlichen systolischen Blutdrucks über eine Dauer von 24 Stunden, gemessen durch ambulante Blutdruckmessung (ABPM)*4 in der zwölften Woche der Studie“ – dem primären Endpunkt – aufwies. Dies belegt einen deutlichen Effekt der DTx-App bei der Behandlung von Bluthochdruck. Die Ergebnisse dieser Studie werden detailliert auf Konferenzen und in Vorträgen zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt, der separat bekannt gegeben wird. Seite 2 ► Seite 1 von 4



