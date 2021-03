Einige Monate lang galt Deutschland als internationaler Vorreiter in der Pandemiebekämpfung. Das führte bald zu einer Selbstgefälligkeit insbesondere gegenüber Trumps USA. Aber Hochmut kommt vor dem Fall: Während die USA ihre Impfziele in einem Tempo erreichen, von dem Deutschland aktuell nur träumen kann, gerät die Corona-Politik der Bundesregierung immer mehr unter Kritik. So gab es

Der Beitrag Amerikas Sicht auf Europa: Vom Vorbild zum mahnenden Beispiel erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.