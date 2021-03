Aves One fokussiert sich auf den Schienengüterverkehr

Aves One wird zukünftig ohne das Seecontainer-Geschäft operieren und sich auf den Bereich langlebiger Rail-Assets fokussieren. Man verkaufe das Seecontainer-Portfolio für rund 182,5 Millionen Dollar an den institutionellen Investor Oak Hill Advisors, meldet das Hamburger Unternehmen. Aus dem Verkauf entstehen Abschreibungen in Höhe von bis zu 33,5 Millionen Euro und liquide Mittel über 23,8 Millionen Dollar, so Aves One. „Der ...