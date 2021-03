(neu: Schlusskurse, angepasster Börsenwert VW und SAP)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer sehr starken Woche für die Autobranche und vor allem Volkswagen haben sich die Anleger am Freitag etwas zurückgezogen. Der Stoxx Europe 600 Autos gab nach einem Wochenplus von zwischenzeitlich bis zu neun Prozent am Freitag um 1,6 Prozent nach.

Besonders deutlich Federn lassen mussten am Freitag die Stammaktien von Volkswagen , die um mehr als 14 Prozent abrutschten. Im Wochenverlauf hatten die mit Stimmrechten versehenen Papiere der Wolfsburger um fast 55 Prozent zugelegt und mit 357,40 Euro einen Höchststand seit 2008 erreicht. Die stimmrechtslosen Vorzugsaktien bewegten sich derweil auf dem höchsten Niveau von 2015. Ihr Wochenplus von in der Spitze rund einem Drittel ist ebenfalls beeindruckend, wenn auch am Ende der Woche davon nur noch etwas mehr als 16 Prozent übrig blieben. Am Freitag schlossen die Vorzüge mit minus 0,72 Prozent.