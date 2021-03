Frankfurt / New York 19.03.2021 - Technologie-Aktien zeigen sich im deutschen Handel uneinheitlich. Teamviewer sind deutlich nach unten gerutscht. An der NASDAQ kommt es zu einer Gegenbewegung.



Der DAX verliert kurz vor dem Handelsschluss 0,8 Prozent auf 14.651 Punkte, belastet von Covestro, MTU Aero und BMW. Delivery Hero, Deutsche Wohnen und RWE. Der MDAX korrigiert um 0,9 Prozent auf 31.673 Punkte. Der TecDAX rutscht um 0,6 Prozent auf 3.378 Punkte.





Die Aktienmärkte zeigen sich am Freitag überwiegend leichter. Grund dafür sind erneut die Renditen auf US-Staatsanleihen. Die Renditen auf zehnjährige Anleihen sind auf das höchste Niveau seit zehn Jahren geklettert. Bei Morgan Stanley wurde mitgeteilt, dass die steigenden Renditen angemessen seien und das steigende Vertrauen in die Erholung der US-Wirtschaft zeige.Neue Konjunkturdaten wurde heute nicht veröffentlicht, allerdings wirkt nach, dass die Zahl der Arbeitslosengelderstanträge in den USA in der vergangenen Woche wieder kräftig gestiegen ist.Der Dow Jones Index verliert aktuell 0,4 Prozent auf 32.743 Punkte, die NASDAQ klettert derweil um 0,9 Prozent auf 13.236 Punkte.Im deutschen Handel sacken die Papiere von Teamviewer um 14,9 Prozent auf 36,48 Euro ab. Das Unternehmen hat das Sponsoring eines englischen Fußballclubs übernommen. Hieraus ergeben sich erheblich höhere Marketingausgaben, weshalb die Prognosen für die EBITDA-Marge gesenkt wurde. Ging man bislang von 55 bis 57 Prozent aus, sollen es nun 49 bis 51 Prozent sein.SMA Solar verlieren 5,3 Prozent auf 50,25 Euro, für SLM Solutions geht es um 2,7 Prozent auf 17,30 Euro nach unten, Aixtron büßen 2,1 Prozent auf 18,40 Euro ein. Für die Papiere von Nordex geht es um 1,6 Prozent auf 22,40 Euro nach unten.Für Nemetschek geht es um 2,2 Prozent auf 53,30 Euro nach oben, Software AG steigen um 1,4 Prozent auf 33,92 Euro und SAP verbessern sich um 0,6 Prozent auf 103,42 Euro.An der Wall Street liegen einmal mehr die Papiere von Tesla unter Druck, die 1,2 Prozent auf 645,74 USD verlieren.Facebook ziehen um 4,3 Prozent auf 290,66 USD an. Bei den Chipherstellern können Intel um 1,6 Prozent auf 64,79 USD zulegen. Für AMD geht es um 1,4 Prozent auf 79,21 USD nach oben, Nvidia verbessern sich um 1,4 Prozent auf 516,20 USD.Leichte Kursgewinne verzeichnen Papiere von Amazon.com, Alphabet und Microsoft.Die Verfügbarkeit von Impfstoffen gegen SARS-Cov-2 nimmt weiter zu. In Europa und den USA haben die Impfungen begonnen. Allein die schiere Anzahl an zu Impfenden lässt das Ende der Pandemie aber in weite Ferne rücken. Es zeichnet sich ab, dass es auf längere Sicht eine Doppelstrategie von Tests und Impfungen geben wird, um die Pandemie zu bekämpfen.In der Luftfahrt und vielen Branchen haben sich bereits regelmäßige Tests durchgesetzt. Datametrex AI Limited (WKN: A2DYN5) hat sich auf Cyber-Security- und Gesundheitssicherheitslösungen spezialisiert. Im April des vergangenen Jahres hat das Unternehmen sich aber auch die Rechte zum Import eines Schnelltest-Kits nach Kanada gesichert, das bei der Eindämmung der Pandemie in Südkorea geholfen haben dürfte. Datametrex hat sich zudem die Rechte an weiteren Testkits gesichert. Dem Hersteller iONEBIO zufolge liegen zu 99,9 Prozent genaue Ergebnisse in nur 15 bis 20 Minuten vor.Quelle:www.datametrex.comIm September 2020 wurde einer der größten Medienkonzerne auf die Zuverlässigkeit der Tests aufmerksam und ein Abkommen geschlossen, das in den ersten neun Monaten ein Volumen von mehr als 20 Mio. CAD aufweisen könnte. Datametrex gab nicht bekannt, von welchem Unternehmen der Auftrag stammt. Aussagen von Datametrex CEO Marshall Gunter zufolge kann es sich aber wohl nur um Disney oder Netflix handeln.Aufgrund der Geschwindigkeit, in der die Testergebnisse zur Verfügung stehen, könnte Datametrex künftig auch mit Air Canada zusammenarbeiten. Die Airline meldete kürzlich den Beginn der Kooperation mit Shoppers Drug Mart, der größten Apothekenkette des Landes. Im Rahmen dessen sollen Passagiere künftig vor dem Abflug einen PCR-Test machen können. Datametrex dürfte hier der perfekte Partner sein.Im Februar 2021 setzt sich die Erkenntnis durch, dass Unternehmen auch nach dem Ende der Pandemie Lösungen für den Umgang mit SARS-Cov-2 und den immer wieder auftauchenden Varianten bieten müssen. Das Marktvolumen für Impfstoffe könnte in den nächsten Jahren 23 Mrd. USD erreichen. Aber auch viele andere Produkte, wie Tests und Masken, dürften in den kommenden Jahren immer noch auf einen hohen Bedarf treffen.Der Bioinformatiker Rolf Apweiler hat sich jüngst in einemInterview mit tagesschau.de zum Umgang mit SARS-Cov-2 und den Virusmutationen geäußert. Apweiler geht davon aus, dass das Problem noch auf Jahre hinaus bestehen werde. So werde es zwar Impfungen geben, die zu entwickelnden Konzepte müssten aber langfristig greifen, da das Virus weltweit mutieren werde.Im Bereich der Cyber-Security kann Datametrex AI Limited (WKN: A2DYN5) auf zwei wichtige Standbeine verweisen. Einerseits verfügt das Unternehmen über das Produkt NexaSecurity, das unter anderem von der NATO und der Geheimdienstallianz Five Eyes eingesetzt wird.In der Privatwirtschaft wurde eine Verkaufsvereinbarung mit SeeS Solutions geschlossen, in dessen Rahmen Datametrex‘ Technologien bei Großkunden in Südkorea eingesetzt wird.Datametrex AI Limited (WKN: A2DYN5) hat im Juli 2020 zudem Verkaufsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der südkoreanischen LOTTE Group abgeschlossen. Zusammen mit weiteren Aufträgen im August summiert sich das Umsatzvolumen auf mehr als 3,5 Mio. CAD. Im September wurde eine Vertriebsvereinbarung mit 7-Eleven Korea geschlossen.Am 9. Dezember 2020 teilte Datametrex AI mit, dass man den vierten Meilenstein des IDEaS-Programms erreicht habe und das Nexalogy SMART auf den Markt bringen werde. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2VU0qLIAm 17. Dezember 2020 wurde bei Datametrex AI bekanntgegeben, dass die Zahl der wöchentlich durchgeführten Covid-19 Test bei derzeit rund 6.000 liegt und dass diese auf 10.000 pro Woche ausgeweitet werden können. Dazu wurden die entsprechenden Vorraussetzungen mit drei Film- und Fernsehproduktionen in Toronto und sechs Produktionen in Vancouver geschaffen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2KhEYOqAm 4. Januar teilte Datametrex AI mit, dass das PCR-Testkit, das in Kanada zugelassen ist, die neue, vermutlich hochinfektiöse Mutation von SARS-Cov-2 erkennen kann. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2XbOCVZDatametrex AI meldete am 11. Januar, dass man mit der Auslieferung von Covid-19 Tests an die Luftfahrtgeselleschaft Air Canada begonnen hat. Die Tests werden nach Bedarf an alle entsprechenden Mitarbeiter des Unternehmens geliefert. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2LdrYKtAm 13. Januar hat Datametrex bekanntgegeben, dass man strategische Optionen bei der Tochtergeselleschaft Ronin Blockchain Corp. überprüfen wolle. Dies könnte auch die Reaktivierung der Mining-Plattform beinhalten. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3bLd7BEDatametrex hat am 20. Januar mitgeteilt, dass man die Verträge mit dem koreanischen LOTTE-Konzern erweitert habe. Hieraus generiert das Unternehmen einen Umsatz von 500.000 CAD und einen Bruttogewinn von 259.000 CAD. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3qLXz57Am 22. Januar hat Datametrex den endgültigen Vertrag zur Übernahme von Concierge Medial bekanntgegeben. Das Unternehmen finalisiert damit die Anfang des Jahres gemeldete Übernahme des Telemedizin- und Concierge-Servicesanbierter. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3qUOwigDatametrex gab am 4. Februar bekannt, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy in Kürze Reddit und andere Datenquellen hinzufügen wird, um den Einfluss sozialer Medien auf Aktienmärkte besser verstehen zu können. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3jjojayDer CEO von Datametrex AI Ltd. hat sich kürzlich mit SmallCapSteve zusammengesetzt und über die Aussichten für das Unternehmen gesprochen.Quelle:https://www.youtube.com/watch?v=QF0JD6RDNdc&feature=youtu.beAm 11. Februar meldete Datametrex den Abschluss der Übernahme von Concierge Medical Consultants. Der Kaufpreis für das Unternehmen lag bei 750.000 CAD, die mittels 4.411.764 Datametrex-Stammaktien zu 0,17 CAD je Aktie gezahlt wurden Die gesamte Mitteilung finden Sie hier:https://bit.ly/3tMbytMAm 1. Februar teilte Datametrex AI mit, dass man eine Order über Covid-19 Testkits der Firma 1drop Inc erhalten habe. Der Bruttoumsatz der Order belaufen sich auf rund 250.000 CAD. Die Order kommt von einem kanadischen Bergbauunternehmen. Insgesamt haben solche Unternehmen bei Datametrex bereits Umsätze von 2,8 Mio. CAD erlöst.https://bit.ly/3oySRpPDatametrex AI hat am 3. Februar mitgeteilt, dass man sich die Exklusivrechte für den Vertrieb von Covid-19 Testkits mit FDA-EUA-Zulassung und CE-Kennzeichnung gesichert hat. Für Kanada und Saudi-Arabien verfügt das Unternehmen über die exklusiven Verkaufs- und Vertriebsrechte. Nicht-exklusive Rechte hat das Unternehmen in den USA, UK und der EU. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3oJ7o27In Kanada sind die Ausgaben in digitale Gesundheitsdienstleistungen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Laut Canada Health Infoway wurden im dritten Quartal 2020 bereits 60 Prozent der Arztbesuche im Land virtuell durchgeführt. Die Pandemie hat maßgeblich zu der Entwicklung beigetragen.Um einen landesweit einheitlichen Zugang zu den Gesundheitsdaten der Patienten zu ermöglichen, wurde im vergangenen Jahr eine Task Force von drei Ärztevereinigungen gegründet, die unter anderem die Entwicklung nationaler Standards für den Zugang zu solchen Daten zum Ziel hat.Der CEO von Datametrex AI, Marshall Gunter, hat sich in einem Interview mit wallstreet:online jüngst zu den Entwicklungen im Unternehmen, allen voran die Datenanalyse geäußert. Gunter sieht in Deutschland eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten für die NEXA-KI des Unternehmens. Das gesamte Interview finden Sie hier:https://bit.ly/3pm1gwZAm 10. März teilte Datametrex mit, dass man eine Absichtserklärung zur Übernahme von Perspectum Drone Inspection Services unterzeichnet habe. Das nicht gelistete Unternehmen würde nach den Worten von CEO Marshall Gunter einen bedeutenden Mehrwert für die Aktionäre von Datametrex darstellen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3bzSLLhDatametrex AI Limited (WKN: A2DYN5 ist hinsichtlich der Covid-Tests hervorragend positioniert, um die mittelfristigen Bedürfnisse der in Kanada sehr aktiven Film- und Fernsehbranche zu bedienen. Im Bereich der Cyber-Sicherheit werden weitere Partnerschaften angebahnt. Unter anderem setzt man auf Aufträge im Rahmen des kanadischen ITB-Programms.Warum Datametrex AI Limited (WKN: A2DYN5) günstig bewertet ist und das Kurspotential bei 700 Prozent liegen dürfte, lesen Sie hier:https://bit.ly/3oAuAQlHinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Datametrex AI Limited interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens Datametrex AI Limited und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!