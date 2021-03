Weltglückstag am 20. März / Abiturienten sind im Handwerk besonders glücklich

Berlin (ots) - Für die jüngeren Generationen sind Glück und Erfüllung im Beruf

wichtig. Der vielfach propagierte Weg ins Studium passt nicht immer. Ein

ehemaliger Student berichtet, warum er erst mit der Ausbildung im Handwerk sein

Glück gefunden hat. Er ist damit in guter Gesellschaft: Eine Studie belegt,

gerade Menschen mit Abitur sind im Handwerk besonders erfüllt.



Fin Clas Classen (32) studierte bis vor zwei Jahren Grafikdesign in Flensburg.

Doch so recht identifizieren konnte er sich mit seinem Studium nicht. Deshalb

fasste er mit Anfang 30 den Entschluss, das Studium abzubrechen und eine

Ausbildung zum Tischler zu beginnen. Im August 2019 startete er mit der

Ausbildung bei Tischlermeister Christian Schäfer neu durch. Besonders gefällt

ihm an seinem neuen Beruf, Sachen mit den eigenen Händen zu schaffen: "Wenn man

ein Stück Material vor sich hat und sieht, was daraus wird, dann befriedigt das.

Man wird viel selbstbewusster und zufriedener mit jedem Stück, das man macht."

Seither ist er jeden Tag voll motiviert. "Einfach lieber liegenbleiben?

Vielleicht ein gelber Schein? Solche Gedanken kenne ich nicht."









Mit dieser Motivation für seinen Beruf steht Fin Clas Classen nicht allein da.

Eine Studie der Universität Göttingen mit dem Titel "Handwerksstolz" hat das

berufliche Selbstbild und die Arbeitszufriedenheit im Handwerk untersucht. Aus

ihr geht hervor, dass 84 % der befragten Handwerker mit Abitur und Fachabitur in

ihrem Beruf ihre Berufung sehen. Damit toppen sie die ohnehin hohen Werte aller

in der Studie befragten Handwerkerinnen und Handwerker von 81 %. Noch höhere

Zustimmung erfährt die Frage nach dem Einfluss auf die eigene Person: 93 % der

Handwerker mit (Fach-) Abitur empfinden ihren Beruf als einen bedeutenden Teil

ihrer Persönlichkeit und liegen damit 4,5 Prozentpunkte über dem Durchschnitt.

Besonders geschätzt wird von den Abiturienten, dass ihnen ihr Beruf neue

Herausforderungen bietet (Angabe von 92 % der Befragten) sowie anregend und

inspirierend ist (Angabe von 91 % der Befragten).



Tatsächlich scheinen immer mehr Abiturienten zu erkennen, welche beruflichen und

persönlichen Chancen im Handwerk stecken. Begannen im Jahr 2017 noch knapp

17.000 Abiturienten eine Ausbildung im Handwerk, waren es 2019 20.805

Abiturienten - satte 22 % mehr. Die meisten Abiturienten können dabei die

Ausbildungsberufe Kraftfahrzeugmechatroniker (2.656), Tischler (2.326),

Elektroniker (2.066) und Zimmerer (1.189) für sich gewinnen.



Gemessen an der Gesamtzahl der Abiturienten ist der Anteil derer, die den Weg

ins Handwerk finden, aber immer noch klein. Nur rund 5 % der Schülerinnen und Seite 2 ► Seite 1 von 2



