Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Freitag, 19. März 2021) - BELGRAVIA HARTFORD CAPITAL INC. (CSE : BLGV) ("Belgravia Hartford", "Belgravia" oder das "Unternehmen") gab heute ein Update seiner Aktivitäten zur Notierung von Autumn Resources bekannt.



Der Vorstand von Autumn Resources macht weiterhin Fortschritte bei der Weiterentwicklung seiner Börsennotierungspläne und zweier Finanzierungsrunden, einschließlich des öffentlichen Angebots, bei dem Belgravia in beiden Runden der Hauptinvestor sein wird. Autumn Resources wird die Angebotsunterlagen und die Ernennung seines gewählten Finanzinstituts bekannt geben. Der Vorstand von Autumn Resources treibt den Prozess des Prospekts und die Finanzierungstätigkeit beschleunigt voran.

Herr Joseph Victor Cacciatore wurde zum Berater des Vorstands von Autumn Resources ernannt. Herr Cacciatore ist ein Immobilienentwickler in der vierten Generation aus Chicago, IL, und Absolvent der DePaul University. Er begann seine Karriere bei der in Cacciatores Familienbesitz befindlichen Lakeside Bank und berät derzeit die Chicago Media Angels und das Finanzkomitee von Kanye West. Herr Cacciatore ist auch Berater von Belgravia Hartford.



Autumn Resources sucht derzeit neben dem Currie-Projekt nach weiteren Ressourcen, um eine mehrstufige Plattform für Explorationsliegenschaften im Frühstadium aufzubauen. Sobald die endgültigen Vereinbarungen unterzeichnet sind, folgen weitere Ankündigungen.



Mehdi Azodi, Präsident und CEO von Belgravia Hartford, sagte: "Belgravia Hartford bleibt mit über 5 Millionen Aktien eine Hauptaktionärin von Autumn Resources. Das entspricht einem Eigentumsanteil von ungefähr 69 %. Eine detaillierte Kapitalstruktur dieser Beteiligung wird nach Abschluss der beiden zur Börsennotierung führenden Finanzierungsrunden zur Verfügung gestellt. Damit wird die Bewertung für das Belgravia Hartford-Portfolio ermittelt."



Über Belgravia Hartford



Belgravia Hartford Capital Inc. ist eine börsennotierte kanadische Investmentholdinggesellschaft, die in öffentliche und private Unternehmen in Gerichtsbarkeiten und unter Rechtsstaatlichkeit investiert. Belgravia Hartford und seine Beteiligungen sind risikoreiche Unternehmen und setzen die Aktionäre finanziellen Risiken aus.