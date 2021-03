---------------------------------------------------------------------------

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Freitag, 19. März 2021) - BELGRAVIA HARTFORD CAPITAL INC. (CSE : BLGV) ("Belgravia Hartford", "Belgravia" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es am Freitag, dem 12. März 2021, einen Antrag auf ein summarisches Urteil zur Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof von Ontario (Handelsgericht) eingereicht hat, um eine Zahlung von Zonetail Inc. zu erwirken. (TSXV : Zone) Es geht hierbei um seinen Schuldschein in Höhe von 325.000 USD zuzüglich aufgelaufener Zinsen von 18 % pro Jahr. Belgravia vertritt die rechtliche Auffassung, dass Zonetail kein Recht auf Aufrechnung mit geschuldeten Beträgen hat.



Im Juli 2018 gab Belgravia Zonetail einen unbesicherten Schuldschein in Höhe von 325.000 USD zuzüglich Zinsen in Höhe von 18 % aus (der "Schuldschein"). Belgravia forderte am 1. November 2019 die Zahlung des Schuldscheins. Zonetail hat für ein Jahr Zinsen in Höhe von 18 % gezahlt. Seit November 2019 haben sich jedoch zusätzlich zu den Schulden unbezahlte Zinsen angehäuft.



Nach Ansicht von Belgravia hat Zonetail die Zahlung des freundschaftlich strukturierten Schuldscheins durch leichtfertige Prozesstaktiken kontinuierlich verzögert. Der Antrag von Belgravia auf ein summarisches Urteil sieht eine sofortige Rückzahlung des Schuldscheins zuzüglich aufgelaufener Zinsen vor.



Mehdi Azodi, Präsident und CEO von Belgravia Hartford, sagte: "Die ausstehenden Schulden von Zonetail samt den sich rasch anhäufenden Zinsen (403.000 USD zum 1. März 2021) und die aktuelle Aktienposition von Belgravia (1.425.000 Aktien von Zone) stellen im Gesamtportfolio von Belgravia Hartford weniger als 3 % des Nettoinventarwerts dar. Belgravia bleibt äußerst zuversichtlich, engagiert und entschlossen, die von Zonetail geschuldeten ausstehenden Schulden einzutreiben."



Über Belgravia Hartford



Belgravia Hartford Capital Inc. ist eine börsennotierte kanadische Investmentholdinggesellschaft, die in öffentliche und private Unternehmen in Gerichtsbarkeiten und unter Rechtsstaatlichkeit investiert. Belgravia Hartford und seine Beteiligungen sind risikoreiche Unternehmen und setzen die Aktionäre finanziellen Risiken aus.