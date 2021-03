BELGRAVIA HARTFORD reicht Antrag auf summarisches Urteil gegen Zonetail ein

DGAP-News: Belgravia Hartford Capital Inc / Schlagwort(e): Miscellaneous

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Freitag, 19. März 2021) - BELGRAVIA HARTFORD CAPITAL INC. (CSE : BLGV) ("Belgravia Hartford", "Belgravia" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es am Freitag, dem 12. März 2021, einen Antrag auf ein summarisches Urteil zur Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof von Ontario (Handelsgericht) eingereicht hat, um eine Zahlung von Zonetail Inc. zu erwirken. (TSXV : Zone) Es geht hierbei um seinen Schuldschein in Höhe von 325.000 USD zuzüglich aufgelaufener Zinsen von 18 % pro Jahr. Belgravia vertritt die rechtliche Auffassung, dass Zonetail kein Recht auf Aufrechnung mit geschuldeten Beträgen hat.