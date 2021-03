State Street stärkt mit der Berufung von Ann Fogarty das Führungsteam

Die State Street Corporation (NYSE:STT) meldete heute, dass Ann Fogarty zum Executive Vice President und Deputy Head of Global Delivery berufen und ihr die Verantwortung für die Bereiche Verwahrung, Middle Office, Transfer Agency und Kundenservice von State Street übertragen wurde. Fogarty wird an Liz Nolan, Executive Vice President und Head of Global Delivery, berichten. Überdies wird sie Mitglied des Management Committee von State Street.

Vor ihrem Wechsel verantwortete Fogarty bei BNY Mellon zuletzt als Mitglied des Executive Committee die Leitung der Organisation Global Operations und die Unterstützung aller Lebenszyklusphasen des Kundeninvestments. Zudem leitete sie ein Team von mehr als 20.000 Mitarbeitern. Seit ihrem Eintritt bei BNY Mellon im Jahr 1988 war sie in mehreren Führungspositionen tätig, in denen sie unter anderem als Head of EMEA Investment Operations und als Managing Director für die Bereitstellung von Fondsbuchhaltungs-, Transfer-Agency- und Middle-Office-Dienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Publikums-, ETF- und alternative Fonds verantwortlich war.