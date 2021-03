Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

WHO hofft auf neues Vertrauen der Bürger zu Astrazeneca Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist zuversichtlich, dass die Verunsicherung der Bürger beim Corona- Impfstoff von Astrazeneca überwunden werden kann. "Es ist ein großartiges Vakzin", sagte der WHO-Experte Bruce Aylward am Freitagabend in …