UnionPay-Akzeptanznetzwerk erweitert sich auf 180 Länder und Regionen

SHANGHAI, 19. März 2021 /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) gab heute bekannt, dass sich das UnionPay-Akzeptanznetzwerk mit bedeutenden Fortschritten in Lateinamerika nun auf 180 Länder und Regionen ausgedehnt hat, von denen über die Hälfte UnionPay-Mobilzahlungen akzeptieren. Bis zu 55 Millionen Händler weltweit nehmen UnionPay-Karten an. Laut einem Bericht von RBR gehört UnionPay zu den am meisten akzeptierten Kartenmarken der Welt.

Mit seinem riesigen Netzwerk ist UPI bestrebt, mehr Einwohner in Übersee zu bedienen, den Austausch Chinas mit anderen Ländern zu erleichtern und den internen und externen Umlauf zu fördern. Insgesamt sind mehr als 150 Millionen UnionPay-Karten in 67 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischen Festlandes ausgegeben worden. Inzwischen ist UnionPay in einigen Ländern und Regionen des asiatisch-pazifischen Raums führend in der Entwicklung des digitalen Zahlungsverkehrs durch seine Dienstleistungen für lokale Verbraucher.