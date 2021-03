Merkel würde sich mit Astrazeneca impfen lassen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel würde sich mit Astrazeneca gegen das Coronavirus impfen lassen. "Ich würde das auf jeden Fall tun", sagte die CDU-Politikerin am Freitag in Berlin, fügte aber hinzu: "Ich möchte aber warten, bis ich dran bin."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Montag nach mehreren Fällen von Blutgerinnseln in Venen die Impfungen mit Astrazeneca vorübergehend gestoppt. Am Donnerstag entschied die Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) nach einer neuen Prüfung, dass der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers weiter verabreicht werden soll. Daraufhin wurde der Impfstopp in Deutschland wieder aufgehoben.