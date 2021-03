TUI-Aktie: Mit den schnell ansteigenden Corona-Infektionszahlen droht ein erneuter Crash

Bislang versuchte die europäische Tourismusbranche zielstrebig gute Stimmung für die anstehende Oster- und Sommersaison zu schüren. Gleichzeitig beflügelten die Pläne des britischen Premierministers Boris Johnson, bis Juni alle regulatorischen …

Bislang versuchte die europäische Tourismusbranche zielstrebig gute Stimmung für die anstehende Oster- und Sommersaison zu schüren. Gleichzeitig beflügelten die Pläne des britischen Premierministers Boris Johnson, bis Juni alle regulatorischen Beschränkungen fallen zu lassen, nicht nur die Stimmung innerhalb des Sektors selbst, sondern auch das Sentiment bei den entsprechenden Aktien. Mit den nun erneut aufkeimenden Sorgen vor einer dritten Corona-Welle wechselten viele Titel, wie auch der Anteilschein der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000; WKN: TUAG00), jetzt wieder in einen Abwärtstrend über.Insgesamt sind die neuerlichen Sorgen der Anleger keinesfalls ungerechtfertigt, da mit den zuletzt wieder dynamisch ansteigenden Infektionszahlen, z.B. in Deutschland, die Sommersaison aus kommerzieller Sicht zu einem neuerlichen Desaster werde könnte. Denn mit den in der Bundesrepublik und anderen Staaten schleppend verlaufenden Impfkampagnen ist eine Herdenimmunität in den kommenden vier Monaten eher unrealistisch. Zudem kann derzeit schwer prognostiziert werden, wie sich unter anderem die Bundesregierung letztendlich positionieren wird, da diese letztendlich insbesondere vor den Bundestagswahlen auch die Interessen der Befürworter von noch schärferen „Anti-Corona-Maßnahmen“ berücksichtigen muss. ...