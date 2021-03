Tiffany Star-Schmuckdesignerin und Philanthropin Elsa Peretti in Spanien verstorben (FOTO)

Zürich (ots) - Mit grosser Trauer gab das Family Office von Elsa Peretti in

Zürich bekannt, dass die Schmuckdesignerin, die für ihre Kreationen für den

US-Juwelier Tiffany berühmt war, gestern im Alter von 80 Jahren in einem Dorf in

der Nähe von Barcelona, Spanien verstorben ist. Ihr Vermächtnis umfasst ein

aussergewöhnliches Designwerk sowie eine Stiftung, die sich Zwecken der

humanitären Hilfe sowie Umwelt und Naturschutz widmet. Als echte Weltbürgerin

die in all den verschiedenen Kreisen eine so aktive und kreative Rolle spielte,

wird ihr Fehlen eine grosse Lücke hinterlassen.



Eine bahnbrechende Designerin





Elsa Peretti wurde in Florenz geboren und durchlief ihre Ausbildung in Rom undder Schweiz. Später kehrte sie für einen Abschluss in Innenarchitektur nach Romzurück. Bis 1969 hatte sie sich in New York und Barcelona als Fotomodelletabliert und begann auch, ihren eigenen Schmuck zu entwerfen. IhreDesignkarriere begann mit einer kleinen Silberflascheals Halskette. DieInspirationdazu kam ihr in Portofino, wo Damen damals zerbrechlicheGardenienblüten als modisches Accessoire zu tragen pflegten: Die kleineSilbervasen-Halskette ließ die Blumen länger halten. Dies sollte zu einemMerkmal ihrer Entwürfe werden, die sie stets so praktisch wie schön zu gestaltensuchte.Der amerikanische Modedesigner Giorgio di Sant'Angelo verwendete einige ihrerStücke in einer Modenschau, wo sie sofort ein grosser Erfolgwurden. Schon amnächsten Tag war sie der Star in New York. In dieser Zeit lernte sie denlegendären US-Modedesigner und Siebziger-Jahre-Ikone Halston kennen, mit dem sieeine lebenslange Freundschaft verband und mit dem sie häufig zusammenarbeitete.Der US-Juwelier Tiffany wurde auf die junge Designerin aufmerksam und nahm sie1974 für eine exklusive Zusammenarbeit unter Vertrag, die sich durch ihregesamte Karriere ziehen sollte.Ihre Inspiration gewannsie oft aus alltäglichen Gegenständen - eine Bohne, einKnochen oder ein Apfel konnten in Manschettenknöpfe, Armbänder, Vasen oderFeuerzeuge verwandelt werden, Skorpione und Schlangen wurden in ansprechendeHalsketten und Ringe verwandelt, oft in Silber als eines ihrer bevorzugtenMaterialien. Sie selbst sagte: "Es gibt kein neues Design, denn gute Linien undFormen sind zeitlos", und tatsächlich sind ihre Stücke heute so modern undtragbar wie eh und je.Elsa Perettis Entwürfe befinden sich in den ständigen Sammlungen des BritishMuseum in London, des Metropolitan Museum of Art in New York City, des Museum ofFine Arts in Boston, Massachusetts, und des Museum of Fine Arts in Houston,