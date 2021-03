Galaxy Digital gibt Ernennung von Mark Toomey zum Head of Institutional Sales bekannt

New York (ots/PRNewswire) - Galaxy Digital Holdings Ltd. (https://c212.net/c/lin

k/?t=0&l=de&o=3102490-1&h=458360801&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3

D0%26l%3Den%26o%3D3102490-1%26h%3D2205017054%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.galax

ydigital.io%252F%26a%3DGalaxy%2BDigital%2BHoldings%2BLtd&a=Galaxy+Digital+Holdin

gs+Ltd.) .(TSX: GLXY) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen") hat bekannt

gegeben, dass es Mark Toomey mit Wirkung zum 29. März zum Head of Institutional

Sales ernannt hat. Toomey kommt zu dem diversifizierten Finanzdienstleistungs-

und Anlageverwaltungsunternehmen, nachdem er über zwei Jahrzehnte an den

traditionellen Kapitalmärkten bei Goldman Sachs und J.P. Morgan Chase tätig war.

Dort leitete er Equity Derivatives Sales Teams, die zahlreiche

Vermögensverwaltungskunden für eine Vielzahl von Derivaten und strukturierten

Produkten betreuten.



"Wir freuen uns, Mark als neuestes Mitglied im Führungsteam von Galaxy Digital

begrüßen zu dürfen", sagte Mike Novogratz, Gründer, CEO und Vorsitzender von

Galaxy Digital. "Er ist eine erfahrene Führungskraft mit sehr guten Beziehungen

und einem tiefen Verständnis der Bedürfnisse der Kunden. Seine Erfahrung wird

entscheidend dazu beitragen, die Flut von Anfragen nach Engagements in digitalen

Vermögenswerten und Kryptowährungen durch institutionelle Investoren zu

befriedigen."





Die Verstärkung von Galaxy Digital durch Toomeys Ankunft kommt zu einemZeitpunkt, an dem die Firma einzigartig positioniert ist, um institutionelle undprofessionelle Investoren zu bedienen. Die Teams von Galaxy haben unermüdlichdaran gearbeitet, eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen ininstitutioneller Qualität zu entwickeln, die professionellen Anlegern vertrautsind, aber dennoch so spezialisiert sind, dass sie die Vorteile dereinzigartigen digitalen Anlageklasse nutzen können."Bei seiner langen und erfolgreichen Karriere bei Goldman Sachs und J.P. MorganChase hat Mark genau das gemacht, was wir für Galaxy anstreben", sagte DamienVanderwilt, Co-President und Head of Global Markets. "Er wird einen wichtigenBeitrag zur Erweiterung unserer institutionellen Kundenbasis leisten, unserCoverage-Team ausbauen und die institutionelle Gemeinschaft weiterhin über dieAnlageklasse der Kryptowährung und ihre Rolle innerhalb eines diversifiziertenPortfolios aufklären."Mark Toomey, der neue Head of Institutional Sales von Galaxy, fügte hinzu: "Ichfreue mich darauf, eng mit Mike und dem unglaublich talentierten Team von GalaxyDigital zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase alsDrehscheibe für Finanzdienstleistungen im digitalen Asset-Sektor zu führen."Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital (TSX: GLXY) ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- undAnlageverwaltungsunternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte,Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügtüber umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investitionen,Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Risikokapital, Vermögensverwaltung undBlockchain-Technologie. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichentätig: Trading, Asset Management, Principal Investments, Investment Banking undMining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Der Hauptsitzdes Unternehmens befindet sich in New York City, mit Niederlassungen in Chicago,San Francisco, London, Tokio, Hongkong, auf den Kaimaninseln (eingetragenerFirmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäfte undProdukte des Unternehmens finden Sie auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3102490-1&h=3442639780&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3102490-1%26h%3D720140601%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.galaxydigital.io%252F%26a%3Dwww.galaxydigital.io&a=www.galaxydigital.io .HaftungsausschlüsseDie TSX hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.Ansprechpartner für Investorenbeziehungen: Elsa Ballard,elsa.ballard@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Steven Wald,steven.wald@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Medienkontakt: Eva Casanova,media@galaxydigital.io, (917) 847-4796Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132443/4868880OTS: Galaxy Digital Holdings Ltd.