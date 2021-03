BERLIN (dpa-AFX) - Die Corona-Impfungen in Deutschland sollen nach viel Frust wegen bisher schleppender Fortschritte im April Fahrt aufnehmen - mit einer stärkeren Einbeziehung der Arztpraxen gleich nach Ostern. "Die Devise lautet: Impfen, impfen, impfen", sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag in Berlin nach einer Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidenten. Und dafür solle die sprichwörtliche deutsche Gründlichkeit auch um mehr "deutsche Flexibilität" ergänzt werden. Sofort in großem Stil mitimpfen können die Praxen allerdings nicht, da auch die regionalen Impfzentren der Länder weiterlaufen sollen.

Die Anzahl der Impfdosen pro Praxis werde "zu Beginn erst langsam aufwachsen", formulierten Bund und Länder in ihrem Beschluss. Soll heißen, dass die Hausarztpraxen "erstmal mit etwa umgerechnet einer Impfsprechstunde pro Woche beginnen können", wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schon zuvor deutlich gemacht hatte. Deswegen sei es auch sinnvoll, dass die jeweiligen Praxen ihre "besonders vulnerablen Patientinnen und Patienten" zuerst gezielt einladen, erklärten Bund und Länder. Wenn einmal mehr Impfstoffmengen verfügbar sind, sollen dann auch Fachärzte und Betriebsärzte einbezogen werden können.