Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Vantage Towers mit gutem Start, Teamviewer schmiert ab, Gamestop und Plug Power in der Bodenbildung Die Aktie von Plug Power (US72919P2020) ist zumindest aus charttechnischer Sicht nichts für schwache Nerven. Schaut man 1 Jahr zurück, so lag die Aktie am zum Wochenschluss am 16.03.2020 bei 3,32 Dollar und stieg danach in der Spitze Ende Januar …