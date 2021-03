Barrier1 Systems kooperiert mit Cepton bei Lidar-basierten Sicherheitssystemen

Barrier1 Systems hat seine Schrankenkontrollsysteme mit dem Helius Lidar System von Cepton kombiniert. Mit freundlicher Genehmigung von Barrier1 Systems.

Das in North Carolina ansässige Unternehmen Barrier1 Systems arbeitet gemeinsam mit Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor daran, die einzigartigen Fähigkeiten des Helius Systems von Cepton für Sicherheitslösungen zu nutzen. Diese beruhen auf einem Netzwerk von Vista-P Lidar-Sensoren mit einer Edge-Computing- und Wahrnehmungssoftware und erlauben so eine anonymisierte 3D-Objekterkennung, -klassifizierung und -verfolgung sowie eine Geschwindigkeitserfassung in Echtzeit. Diese Partnerschaft verdeutlicht, wie vielseitig einsetzbar die Lidartechnologie von Cepton für den Schutz von öffentlichen und privaten Einrichtungen ist.

In einer ersten Kundenanwendung hat Barrier1 Systems seine Barrierekontrollsysteme mit Helius kombiniert, um die Geschwindigkeit und Richtung von Fahrzeugen, die sich Einfahrten oder Ausfahrten nähern, zu überwachen. Überschreitet ein Fahrzeug ein bestimmtes Tempolimit innerhalb eines bestimmten Bereichs, kennzeichnet das System das als möglichen Einbruchsversuch und löst eine Warnung aus. Durch die Klassifizierung der Fahrtrichtung des Fahrzeugs schützt es auch vor eingehenden Bedrohungen auf Straßen, die von einem Gelände weg beziehungsweise hinführen.

Anwendungen wie die oben genannte nutzen die hochauflösenden Bildgebungsfähigkeiten und die große Reichweite des Cepton Vista Lidar sowie die Echtzeit-3D-Informationen von Helius zur Ermittlung von Objektabmessungen, -positionen und -geschwindigkeiten. Das Barrier1 System kann mit Hilfe von Helius beispielsweise Fahrzeuge in 150 Metern Entfernung erkennen und klassifizieren sowie ihre Geschwindigkeiten messen, um zu diagnostizieren, ob eine potentielle Gefährdung vorliegt. Die Objektinformationen von Helius sind dabei genauer als die von Radargeräten, was die Anzahl falscher Positiv- und falscher Negativergebnisse minimiert.