Huawei veröffentlicht die zehn wichtigsten Trends für Rechenzentren

SHENZHEN, China, 20. März 2021 /PRNewswire/ -- Huawei hat gemeinsam mit Branchengästen, befreundeten Medien und Betreiberpartnern die „Top 10-Trends für Rechenzentren" veröffentlicht, um die Trends und zukünftigen Chancen zu diskutieren und einen Beitrag zum Wissensaustausch für die gesunde Entwicklung der Branche zu leisten.

Die Arbeit im Homeoffice, Online-Bildungsangebote und Live-Übertragungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit: Wir befinden wir uns im Zeitalter der Digitalisierung und sie gewinnt in verschiedenen Branchen stark an Dynamik. Die digitale Transformation vollzieht sich in zahlreichen Branchen in Höchstgeschwindigkeit. Grundlage der digitalen Transformation sind Rechenzentren, und sie bieten neue Entwicklungsmöglichkeiten.