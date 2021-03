Anleihebedingungen sollen geändert werden – die Eyemaxx Real Estate AG möchte die Verpflichtung zur Einhaltung einer bestimmten Eigenkapitalquote in den Anleihebedingungen ihrer jüngsten drei Unternehmensanleihen 2018/23, 2019/24 und 2020/25 streichen, wodurch auch ein entsprechendes Sonderkündigungsrecht entfallen würde. Hintergrund ist, dass aufgrund COVID-19-bedingter Projektabwertungen im Vergleich zu den bisherigen gutachterlich bestätigten Verkehrswerten, insbesondere bei Gewerbeimmobilien, die Eigenkapitalquote der Eyemaxx Real Estate AG deutlich sinken könnte. Die Anleihegläubiger müssen diesem Vorhaben der Emittentin allerdings erst noch zustimmen. Unterdessen hat Eyemaxx in dieser Woche seine 7,00%-Anleihe 2016/21 (ISIN DE000A2AAKQ9) mit einem ausstehenden Volumen von 19,5 Mio. Euro vollumfänglich und fristgemäß zurückgezahlt.

Kalenderwoche 11 am KMU-Anleihemarkt (15.03. bis 19.03.2021) – die Agri Resources Group S.A hat mit ihrer neuen 8,00%-Anleihe (ISIN: DE000A287088) ein Volumen von 40 Mio. Euro am Kapitalmarkt einsammeln können. Damit wurden 80% des maximalen Gesamtvolumen der Anleihe von 50 Mio. Euro platziert. Die Agri Resources-Anleihe 2021/26 notiert seit dem 17. März 2021 im Open Market der Börse Frankfurt und wurde während der Zeichnungsphase sowohl vom Europäischen (EMAF) als auch vom Deutschen (DMAF) Mittelstandsanleihen FONDS gezeichnet. In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG darüber hinaus die neue vollständig platzierte 4,50%-Anleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH (WKN A3H2V1) als „durchschnittlich attraktiv“ (positiver Ausblick) mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Vorläufige Finanzkennahlen – die Schlote-Gruppe spürt die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich und verzeichnet im Geschäftsjahr 2020 ein vorläufiges Konzernergebnis von -16,9 Mio. Euro (2019: 2,3 Mio. Euro). Für das Geschäftsjahr 2021 ist das Schlote-Management aber wieder weitaus optimistischer und geht von einer deutlichen Reduzierung des Jahresfehlbetrags aus. Zur weiteren Stabilisierung und Überwindung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hat die Schlote Gruppe in 2020 von ihren Hausbanken ein Darlehen von insgesamt 20 Mio. Euro erhalten, die zu 90 % durch eine Bürgschaft des Landes Niedersachsen abgesichert sind. Zusätzlich hat das Unternehmen Mittel in Höhe von 25,5 Mio. Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) erhalten. Die Singulus Technologies AG rechnet für 2020 mit einem EBIT in der Bandbreite von -38,0 bis -39,0 Mio. Euro, das Unternehmen hat nach eigenen Angaben aber aktuell hinreichend liquide Mittel zur Finanzierung des laufenden Geschäfts. Die Anleihe-Laufzeit der Singulus-Anleihe 2016/21 soll jetzt um weitere fünf Jahre bis zum Juli 2026 mit reduziertem Kupon verlängert werden. Dafür sollen kurzfristig alle Anleiheinhaber zu den erforderlichen Abstimmungen eingeladen werden.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder<<<

Die Aves One AG veräußert ihr gesamtes Seecontainer-Portfolio für rund 182,5 Mio. USD an einen institutionellen Investor und wird sich fortan hauptsächlich auf ihr profitables Rail-Geschäft fokussieren. Mit dem Verkauf generiert das Hamburger Unternehmen eine Liquidität von rund 23,8 Mio. USD für weitere Rail-Akquisitionen. Des Weiteren wird sich Aves-Vorstand Jürgen Bauer zum 31. März 2021 aus dem Vorstandsteam der Aves One AG verabschieden.Das Aktien- und Anleiheportfolio, das die Deutsche Rohstoff AG im vergangenen Jahr als Reaktion auf die COVID-Krise in Öl- und Goldaktien sowie Anleihen aufgebaut hat, liefert weiterhin sehr gute Ergebnisse. Im ersten Quartal 2021 (Stichtag 15. März) beliefen sich die realisierten Gewinne auf 8,2 Mio. Euro.

Die ABO Wind AG erwirtschaftet nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2020 mit 13,1 Millionen Euro (Vorjahr: 11,4) zum fünften Mal in Folge einen Jahresüberschuss von mehr als zehn Millionen Euro. Dabei steuerten Projekte in elf Ländern jeweils mindestens 200.000 Euro zum Konzernumsatz in Höhe von 149,2 Millionen Euro (Vorjahr: 126,3) bei. Zudem wird das Energieunternehmen – neben Wind und Solar – Batteriespeicher als dritte technologische Säule in ihr Kerngeschäft einbringen. Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft erreicht nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen im Geschäftsjahr 2020 einen Konzernumsatz von ca. 50 Mio. Euro (Vorjahr: 185,2 Mio. Euro) und bewegt sich damit im Rahmen der Prognose und der Markterwartung. Die ERWE Immobilien AG muss pandemiebedingt Wertkorrekturen bei Bestandsobjekten hinnehmen, was im Vergleich zum Vorjahr zu einem deutlich verringerten Bewertungsergebnis führt. Das Konzernergebnis nach Steuern wird in 2020 nach vorläufigen Zahlen bei 0,1 Mio. Euro liegen (Vorjahr: 8,7 Mio. Euro).

Der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat in dieser Woche zum 19. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Anleger ausgeschüttet. Und die Scope Group übernimmt zum 1. Januar 2021 die Euler Hermes Ratings GmbH. Euler Hermes Rating agiert bislang unter dem Dach des Kreditversicherers Euler Hermes und des Versicherungskonzerns Allianz und ergänzt künftig das Geschäft von Scope vor allem in Bezug auf kleine und mittelgroße Unternehmen (SME) sowie auf Projektfinanzierungen. Euler Hermes Rating wird künftig unter „Scope Hamburg GmbH“ firmieren.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW11 – 2021 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Zum Thema

ANLEIHEN-Woche #KW10 – 2021: Metalcorp, Behrens, Heroes, Dt. Rohstoff, DMAF, Euroboden, FCR Immobilien, The Grounds, Bonds Monthly, LR Global, RAMFORT, SLM Solutions, PREOS, Nordex, …

ANLEIHEN-Woche #KW9 – 2021: Homann Holzwerkstoffe, RAMFORT, Quant.Capital, Agri Resources, Euroboden, Ekosem-Agrar, EMAF, Energiekontor, BELANO, The Grounds, GECCI, publity, JDC, …

ANLEIHEN-Woche #KW8 – 2021: Homann Holzwerkstoffe, Agri Resources, RAMFORT, Metalcorp, ABO Wind, Eyemaxx, The Grounds, TERRAGON, Quant.Capital, UniDevice, Wolftank, publity, …

ANLEIHEN-Woche #KW7 – 2021: Agri Resources, RAMFORT, blueplanet, Ranft, Quant.Capital, R-LOGITECH, EMAF, Homann Holzwerkstoffe, PNE, Grounds Real Estate, MGI, Bonds Monthly, …

ANLEIHEN-Woche #KW6 – 2021: Homann Holzwerkstoffe, Dt. Lichtmiete, Ranft, blueplanet, Mutares, FCR Immobilien, SUNfarming, Eyemaxx, JDC, Bonds Monthly, ACTAQUA, Photon Energy, Agri Resources, Aves, …

ANLEIHEN-Woche #KW5 – 2021: LR Global, FCR Immobilien, blueplanet, R-LOGITECH, Ekosem-Agrar, Euroboden, Biohacks, MGI, Energiekontor, Aves, ENESPA, Dt. Rohstoff, Eyemaxx, Energiekontor, GECCI, …

ANLEIHEN-Woche #KW4 – 2021: PANDION, SeniVita, ABO Wind, FCR, LR Global, Ekosem-Agrar, KFM, EMAF, Pentracor, S IMMO, Behrens, Noratis, NZWL, SoWiTec, PREOS, Bonds Monthly, VST, NSI Netfonds, …

ANLEIHEN-Woche #KW3 – 2021: PANDION, Dt. Lichtmiete, Halloren Vermögen, EMAF, DMAF, Belano, reconcept, Behrens, FCR, UniDevice, Ekosem-Agrar, GECCI, Bonds Monthly, MGI, Greencells, VST, …

ANLEIHEN-Woche #KW2 – 2021: PANDION, Noratis, reconcept, Aves One, MGI, Deutsche Rohstoff, DMAF, Joh. F. Behrens, DEAG, Nordex, publity, PREOS, Eyemaxx, …

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag ANLEIHEN-Woche #KW11 – 2021: Agri Resources, Schlote, Eyemaxx, Aves One, EMAF, DMAF, Homann Holzwerkstoffe, DEAG, ABO Wind, Dt. Rohstoff, Singulus, Scope, Bonds Monthly, ERWE, … erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.