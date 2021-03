Wochenrückblick KW 11: Nächster Halt – 15.000er-Marke

Der DAX nahm in dieser Woche ordentlich Fahrt auf, kletterte auf neue Rekordstände und überquerte dabei die Marke von 14.800 Punkten. Damit winkt nun sogar die magische 15.000-Punkte-Marke.

Allerdings ist auch etwas Vorsicht geboten. In dieser Woche wurde erneut deutlich, dass sich Anleger angesichts steigender Zinsen an den Anleihemärkte in Bezug auf das Kurspotenzial bei den US-Tech-Werten Sorgen machen.