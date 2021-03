Smart Home Lösungen Lüneburg Mittelfeld und Rettmer - Elektro Burmester steht für Leistung auf höchsten Niveau (FOTO)

Lüneburg (ots) - Eine grosses Angebot an Serviceleistungen aus dem Spezialgebiet

Elektrotechnik erwartet Sie bei Burmester Elektrotechnik. Das junge Unternehmen

von Mike Burmester aus Lüneburg liefert reichlich Expertise sowie ein großes Maß

an Knowhow.



Gerade im Falle, dass Sie auf der Recherche nach " Smart Home Lösungen Lüneburg

Mittelfeld und Rettmer (http://www.burmester-elektrotechnik.de/) " sind, haben

Sie mit Burmester Elektrotechnik den perfekten Partner gefunden.





Burmester ist ausgerichtet auf übliche Elektroinstallationen wie Stromzähler,Steckdosen, Schalter oder Leitungen. Türklingeln und Sprechanlagen werdengleichfalls fachgemäß installiert und in Stand gesetzt wie Telefonanalagen. Diedazugehörige Netzwerktechnik ist ebenso ein Bereich von BurmesterElektrotechnik. Die Firma verlegt erfolgreich Glasfaserkabel in Lüneburg undUmfeld. Kunden wertschätzen besonders die fixen Übertragungsraten ebendieserTechnologie und die minimale Anfälligkeit für Pannen.Zu einem einmaligen Expertenbetrieb hat sich das Unternehmen in den SpartenPhotovoltaik und Photovoltaik Speicher gemausert und sich einen Namen weit überdie Grenzen von Lüneburg hinaus gemacht. Die Umsetzung von Smart Home Lösungengehören genauso zum Angebot wie Lösungen zum Themenbereich E-Mobilität.Bei der Beleuchtungstechnik setzt Burmester Elektrotechnik neuste Maßstäbe. DasUnternehmen verbaut hochklassige LED-Beleuchtung in Wohnräumen oder Büro- undGeschäftsräumen und Gewerbeflächen. Im Außenbereich, einerseits in Privathäusernals auch bei der Straßen- und Parkplatzbeleuchtung, vertrauen Auftraggeber aufdie Lösungsvorschläge von Mike Burmester Elektrotechnik.Nicht einzig Firmen- und Betriebsgelände werden sicherheitstechnisch überwacht.Ebenfalls private Personen sehen mehr und mehr die Notwendigkeit, ihrenBesitzstand zu bewachen. Mike Burmester Elektrotechnik bietet dabei mitKameraüberwachung und Einbruchmeldeanlagen. Die Komponenten genügen denaktuellsten sicherheitstechnischen Ansprüchen und werden kompetent installiert.Bei dem Brandschutz schwört Burmester Elektrotechnik auf hochmoderne Systeme,die auf Wunsch des Auftraggebers von dem Fachpersonal regelmäßig kontrolliertund gewartet werden. Verbraucher profitieren davon, dass jegliche Leistungen auseiner Hand kommen. Erweitert wird die Leistungspalette von BurmesterElektrotechnik durch die Themen Baustrom und Sonnenbatterie.Mit dem E-Check bietet Burmester einen hochinteressanten Dienst für jeglicheVermieter, Hauverwalter oder Eigenheimbesitzer. Denn bei ebendiesem Check werdenElektroanlagen auf potentielle Beschädigungen untersucht. Auf diese Weise werdenProbleme vermieden, ehe sie in Erscheinung treten. Genau dies spart Folgekostenund sorgt für ein ausgezeichnetes Gefühl.Die ganz persönliche und fachkundige Fachberatung liegt den Mitarbeitern amHerzen. Denn nur so entstehen kundenindividuelle Rundumlösungen zurZufriedenheit jedweder Beteiligten. Ein Dienst nach Maß, Termintreue und dieEinhaltung des besprochenen Kostenrahmens zeichnen die Tätigkeit desUnternehmens aus. Verbaut werden nur qualitativ erstklassige Produkte.Mehr Information, auch zum Themengebiet "Smart Home Lösungen Lüneburg Mittelfeldund Rettmer", bekommen Sie auf http://www.burmester-elektrotechnik.de/Pressekontakt:Mike BurmesterTelefon 04131 / 989 98 16Email mailto:info@burmester-elektrotechnik.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/154031/4868946OTS: Burmester