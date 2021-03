Notbremser gesucht. Die CDU in Amoktrance. Autor: Tichys Einblick | 20.03.2021, 08:03 | 74 | 0 | 0 20.03.2021, 08:03 | Was die CDU gegen sich selbst unternimmt, kommt einem vor wie ein Amoklauf. Es ist natürlich keiner. Doch auch wenn niemand Gewalt anwendet, wird rasend und wahllos alles zerstört, was sich in dieser Partei noch geregt hat. Die Wortschöpfung Amoktrance trifft es besser. So hat es das noch nicht gegeben. Aber auch so etwas wie Der Beitrag Notbremser gesucht. Die CDU in Amoktrance. erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Wolfgang Herles. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer