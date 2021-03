Alternative Investments: Montblanc Füller

Diese Investments bekommen Sie nur selten angeboten. Manche sollten Sie auch lieber mit einem Schmunzeln verbinden… Dieses Mal: Montblanc Füller.

Besonders beliebt sind Füllfederhalter von Montblanc. Die Marke verkörpert Luxus, Tradition und Qualität. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg produziert vor allem teure Schreibgeräte, aber auch Lederwaren, Armbanduhren und Accessoires.

Als erster klassischer Füllfederhalter wurde 1924 der „Meisterstück Fountain Pen“ hergestellt. Limitierte Editionen von Montblanc lassen Sammlerherzen höherschlagen und einzelne Füllfederhalter kosten schon einmal mehrere Zehntausend Euro. Während seltene Stücke meist nur beim Fachhändler erhältlich sind, gibt es die klassischen Modelle auch bei Amazon*.

Emperor KangXi von Montblanc

Ganz besondere Schreibgeräte und Schmuckstücke sind die Füllfederhalter aus der Kollektion „Emperor KangXi“. Sie sollen an das Wirken des am längsten regierenden chinesischen Kaisers (Qing-Dynastie) erinnern. Die Füller mit den Namen „Imperial Dragon“, „Royal Blue Dragon“ und „Jade Dragon“ sind für siebenstellige Summen zu haben.

