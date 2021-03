Deutsche Umwelthilfe fordert bis 2025 das Aus für neue Verbrenner-Autos in Deutschland

Berlin (ots) -- Gemeinsames Schreiben von Umwelt- und Verkehrsverbänden: BMW, Daimler und VWmüssen sich verbindlich zum Umstieg auf effiziente Batterieantriebe bekennen- Synthetische Kraftstoffe für Autos sind nicht im Einklang mitKlimaschutzzielen- Autokonzerne gefährden Klima und Arbeitsplätze, wenn sie dem Beispielausländischer Hersteller und Länder nicht folgen und konkretes AusstiegsdatumnennenErgänzend zum heute veröffentlichten Brief zahlreicher Umwelt- undVerkehrsverbände an die deutschen Autohersteller fordert die DeutscheUmwelthilfe (DUH) das Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2025. DerVerkehrssektor hat in den letzten 30 Jahren keinen Beitrag zur Minderungklimaschädlicher CO2-Emissionen geleistet. Ein Großteil der Emissionen entfälltauf den Autoverkehr. Die verringerten Emissionen im letzten Jahr sind fastvollständig den pandemiebedingten Einschränkungen zuzuschreiben. Ohne einentschlossenes Gegensteuern können die verbindlichen Klimaschutzziele nichteingehalten werden.