MTU wird von möglicher dritter Corona-Welle maximal nur temporär ausgebremst

Seit Mitte November 2020 pendelt die MTU-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0; WKN: A0D9PT) in einer relativ engen Handelsspanne, welche durch die Marken von 185 Euro und 220 Euro begrenzt wird. Damit vollzieht der Anteilschein des Triebwerkbauers seit mittlerweile gut vier Monaten eine ausgeprägte Konsolidierungsbewegung, nachdem er dank der damals aufkommenden Impfstoffeuphorie eine massive Erholungsbewegung erzielen konnte. Auf diesen Seitwärtstrend hatten auch bislang die jüngsten Debatten über neue Covid-19-Beschränkungen in vielen europäischen Ländern ebenfalls keinen wesentlichen Einfluss. Auch wenn in den kommenden Wochen der Corona-Pessimismus die Stimmung bei unserem Wert aus dem spekulativen Musterdepot etwas dämpfen könnte, so halten wir unverändert an unserem bislang überaus erfolgreichen Investment fest. ...