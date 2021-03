Italien: Kursänderung mit Salvini und Draghi? Autor: Tichys Einblick | 20.03.2021, 13:57 | 71 | 0 | 0 20.03.2021, 13:57 | Der eiserne Lombarde hat Nerven. Matteo Salvinis Lega ist Teil der neuen Draghi-Regierung in Italien, und der Legachef hat keine Hemmungen, Takt und Rhythmus vorzugeben. Schließlich, so Salvini beim Eintritt in das neue Kabinett, wolle man für die Bürger und Unternehmen wieder auf dem politischen Spielfeld und nicht nur nebenher in der Opposition Regie führen Der Beitrag Italien: Kursänderung mit Salvini und Draghi? erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Giovanni Deriu. Diesen Artikel teilen

