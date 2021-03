Aktien? Bitcoin? Gamestop? VW? – Welcher Broker ist der beste?

Wachstum im Turbo-Format: Der internationale Broker etoro geht schon bald an die Börse und wird auf einen Wert von rund 10 Milliarden taxiert, wenn es nach den Schätzungen großer Banken geht. In Deutschland sprachen zuletzt die meisten von Trade Republic – allerdings meist negativ. Zu schlecht war das Bild und der Handel in den letzten Monaten, auch schon im März Crash des Jahres 2020. Deshalb kommen auf die Siegerlisten auch andere Broker. Auch einige etablierte Broker haben die Corona-Krise als Bewährungsprobe nicht bestanden, wie ein Test von Feingold Research zeigt. Es gibt aber gute Alternativen. Smartbroker und eToro haben gewonnen und das aus guten Gründen. EToro punktet obendrein noch als Pionier, wenn es um den Handel von Bitcoin und Co. geht.

Als die Märkte im Februar und März ohne Atempause in die Tiefe rauschten, stand das Finanzsystem nach Meinung einiger Crash-Propheten kurz vor dem Kollaps. Auch wenn sich dies wie so häufig in der Vergangenheit als Übertreibung herausstellte, erlebten zumindest einige Broker ihr Waterloo. Schlaflose Nächte hatten vor allem Anleger der comdirect-Tochter Onvista, hier kam es zu Totalausfällen. Größere Handelsprobleme mussten auch die Kunden von TradeRepublic hinnehmen – ein klassischer Fehlstart des Neulings auf dem deutschen Brokermarkt.

Der Test von Feingold Research zeigt aber auch: Einige Anbieter haben aus den Versäumnissen der Vergangenheit – Stichwort Brexit und US-Wahlen im Jahr 2016 – gelernt und ihre Systeme aufgerüstet. Um ein umfassendes Bild zu erhalten, hat Feingold Research die Broker auf Basis zahlreiche Kriterien untersucht. Neben der Fehleranfälligkeit beeinflussten vor allem die Kosten bei kleinen und großen Orders das Gesamtergebnis. Denn besonders die Gebühren können bei geringen Anlagesummen den entscheidenden Unterschied ausmachen. Bekanntlich liegt der Gewinn des Kaufmanns im Einkauf.

Alles aus einer Hand

Besonders positiv stechen in nahezu allen Disziplinen eToro und Smartbroker hervor. Stetige Preisstellung ohne relevante Ausfälle auch in turbulenten Marktphasen überzeugen ebenso wie die Kosten und Provisionen bei der Aktienorder. Dazu glänzt bei eToro der Webauftritt mit einer modernen Oberfläche, die keine Wünsche offen lässt. Egal ob Aktien, ETFs, Devisen, Rohstoffe, Kryptos, CFDs oder Social Trading – hier bekommen Anleger alles aus einer Hand. Da eToro und Smartbroker beide ähnlich stark sind, aber unterschiedliche Schwerpunkte haben, gewinnt eToro den CFD-Brokeraward innerhalb der Brokerumfrage. Smartbroker ist bei den Onlinebrokern der beste Anbieter.