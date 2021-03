Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Fridays for Future-Organisatorin Carla Reemtsma kritisiert Corona-Hilfen für die Industrie Trotz Null Grad und Schnee: Die Klimakrise wartet nicht. Deswegen haben wieder weltweit junge Menschen für Klimaschutz gestreikt. In rund 50 Ländern gingen laut Veranstalterangaben bis zu 1.000 Kundgebungen an den Start, 280 davon in Deutschland. …