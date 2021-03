Twitter wird 15 und ist kein bisschen leise

Der Kurzmitteilungsdienst Twitter (WKN: A1W6XZ / ISIN: US90184L1026) feiert seinen 15. Geburtstag. Am 21. März 2006 ging das „Zwitschern“ los. Der Dienst ist damit ein echter Teenie und sorgt dementsprechend für Gesprächsstoff – nicht nur bei seinen Fans, sondern auch bei seinen Kritikern. Twitter ohne Trump Die vergangenen vier Jahre waren dank US-Präsident Donald Trump eine besondere […]

Die vergangenen vier Jahre waren dank US-Präsident Donald Trump eine besondere Zeit. Wohl noch nie in der Geschichte, wurde das Weltgeschehen so stark durch bzw. mit 180 Zeichen geprägt wie mit dem streitbaren US-Präsidenten und seinem Twitter-Account.

Das präsidiale Sprachrohr ersetzte klassische Pressestatements und adelte Twitter zum wichtigsten Nachrichtenkanal. Zumindest für den ungefilterten Eindruck der Aussagen Trumps, war ein Twitter-Konto Pflicht. Das präsidiale Twittern hat zwar mit seinem Nachfolger Joe Biden sichtbar nachgelassen, die Bedeutung als Netzwerk bleibt dennoch bestehen.

Corona als Stresstest für Twitter

Die Bedeutung von Twitter ist in den anderthalb Jahrzehnten seiner Existenz von Jahr zu Jahr gestiegen. War es am Anfang nur ein Kommunikationsinstrument für Digital Natives, hat sich das grundsätzlich gewandelt. Je nach Account sind ganze Abteilungen inzwischen für Social Media-Inhalte via Twitter verantwortlich. Große Accounts wie der von Donald Trump oder auch Elon Musk, werden aber weiterhin ungefiltert vom Eigentümer selbst bespielt.

Twitter-Deutschland ist dagegen deutlich ärmer – nennenswerte Unternehmensführer, die via Twitter kommunizieren, gibt es keine. Vor allem in der Politik und in der Medien und Kulturszene erfreut sich Twitter großer Beliebtheit. Die Corona-Pandemie hat wiederum dazu geführt, dass neue User zu Twitter gefunden haben.

Allerdings fanden in diesem Umfeld auch viele Corona-Leugner und Spinner den Weg zu Twitter. Sofern diese inzwischen nicht auf Telegram-Kanäle ausgewichen sind, hat Twitter selbst einiges getan, dass das Medium nicht in Verruf gerät.

Und die Aktie?

Das Twitter nicht nur eine App ist, sondern auch ein Unternehmen, ist nicht allen bekannt. Seit dem 7. November 2013 ist die Aktie von Twitter zudem börsennotiert. Gestartet zu einem Ausgabepreis von 26 US-Dollar und einem ersten Kurs von 45,10 US-Dollar schloss die Aktie an ihrem ersten Handelstag bei 44,90 US-Dollar.

In den folgenden Jahren waren dann starke Nerven gefragt, denn die Kursentwicklung glich einer wilden Achterbahnfahrt. Nach dem Börsen-Start im November 2013 machten die Notierungen bis zum Dezember selben Jahres zunächst einen Sprung auf 75 US-Dollar nach oben. Daraufhin wechselte die Aktie in den Konsolidierungs-Modus und brach bis Mitte 2016 auf das bisherige Allzeittief bei 14 US-Dollar ein.

Von diesem Boden aus kämpfte sich die Aktie in den folgenden Jahren unter kräftigen Schwankungen wieder nach oben, wobei vor allem die im April 2020 gestartete Aufhol-Rallye den Kurs bis zum Februar 2021 auf ein Rekordhoch bei 80,75 US-Dollar beförderte. Im Anschluss folgte ein erneuter Kurseinbruch bis zum März auf zeitweise 67 US-Dollar. Der Aufwärtstrend ist aber weiterhin intakt.

So geht es weiter

Sobald die Twitter-Aktie wieder den Vorwärtsgang einlegt, stellen sich die nächsten Kursziele auf das Februar-Top bei 80,75 US-Dollar und die runde 100er-Marke. Trotz der furiosen Kurs-Rallye der vergangenen Monate fällt die langfristige Performance der Twitter-Aktie bisher nur mau aus.

Denn wer beim Börsengang im November 2013 bei der Aktie eingestiegen ist und diese bis heute hält, verbucht hier ein Kursplus von nur 49 Prozent beziehungsweise im Schnitt 5,6 Prozent pro Jahr. Angesichts der heftigen Kursschwankungen und des damit hohen Anlagerisikos ist das bisher eindeutig viel zu wenig.

Fazit

Als Kommunikationskanal wollen wir Twitter nicht vermissen – Sie finden marktEINBLICKE ganz einfach auf Twitter: @markteinblicke. Als Anleger dagegen hat(te) man mit Twitter nur bedingt Freude. Ein richtiges Geschäftsmodell ist für uns nach wie vor nicht in Sichtweite. Daher sind und bleiben wir skeptisch was die Aktie angeht.

In diesem Sinne,

weiterhin viel Erfolg bei der Geldanlage und beim alltäglichen Lebensgenuß

Ihre marktEINBLICKE-Gründer

Christoph A. Scherbaum (@cascherbaum) & Marc O. Schmidt (@schmidtmarc)

