Edelmetalle - Wochenrückblick vom 20.03.2021

In der abgelaufenen Handelswoche wechselten sich im Anlegersentiment der positive Einfluss weiterhin stark expansiver Geldpolitik mit den Sorgen einer dritten Pandemiewelle ab. Parallel dazu stiegen die langfristigen US-Zinsen weiter an, was zu …

