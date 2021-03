Ruhrgebiet hat Potenzial, attraktivster Lebensraum in Europa zu werden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Essen (ots) -- Initiativkreis-Moderatoren Buch und Maurer setzen zum Start ihrer Amtszeiteinen klaren Fokus auf Infrastruktur- Neues Projekt zu Mobilität und Digitalisierung, Wohn- und Lebensqualität,Klimaschutz und Krisenresilienz geplant- Buch: "Wir müssen die Chance ergreifen und mutiger und größer denken"Als zweitgrößter Ballungsraum der Europäischen Union muss das Ruhrgebiet eineführende Position im internationalen Wettbewerb der Regionen beanspruchen. Dashaben die neuen Moderatoren des Initiativkreises Ruhr, Rolf Buch und Dr. AndreasMaurer (https://i-r.de/initiativkreis/moderatoren) , heute anlässlich derdigitalen Frühjahrs-Vollversammlung des Wirtschaftsbündnisses betont. "Wirmüssen die Chance ergreifen und mutiger und größer denken. Das Ruhrgebiet hatdas Potenzial, zum attraktivsten Lebens-, Arbeits- und Innovationsraum in Europazu werden", sagte Buch, der zugleich Vorsitzender des Vorstandes desWohnungsunternehmens Vonovia ist. "Der Initiativkreis kann mit seinen Projektendazu beitragen, diese Vision Realität werden zu lassen", so Maurer, ManagingDirector und Senior Partner der Strategieberatung Boston Consulting Group. "Mitvielen international agierenden Unternehmen, der dichtesten Bildungs- undForschungslandschaft und einer großen Vielfalt von Menschen aus mehr als 150Nationen ist das Ruhrgebiet hervorragend aufgestellt, um sich in Europa ganzvorne zu platzieren."Das Ziel des Initiativkreises sei es, die Lebensqualität der Menschen imRuhrgebiet nachhaltig zu verbessern. Denn nur eine attraktive Region könne aufDauer auch wirtschaftlich erfolgreich sein, so Buch und Maurer zum Start ihrerzweijährigen Amtszeit. Trotz aller Fortschritte stehe das Ruhrgebiet weiterhinvor großen Herausforderungen. "Insbesondere der Themenkomplex Infrastrukturbewegt die im Initiativkreis Ruhr verbundenen Unternehmen. Das hat eine aktuelleBefragung unserer Mitglieder gezeigt", sagte Maurer. "Sie sehen in einermodernen und leistungsfähigen Infrastruktur die größte Chance, um den Wandel imRuhrgebiet erfolgreich voranzutreiben. Das geht über Investitionen deröffentlichen Hand in Straßen, Brücken und Schleusen hinaus."Unter dem Leitmotiv "Verbinden, Vernetzen, Zukunft gestalten" werden dieModeratoren deshalb den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur alseinen Schwerpunkt ihrer Amtszeit gezielt in den Fokus nehmen. "DerInitiativkreis Ruhr hat in seinen Handlungsfeldern Wirtschaft, Bildung undKultur eine enorme Expertise entwickelt. Ob InnovationCity Ruhr(https://i-r.de/projekte/innovationcity-ruhr) , Gründerallianz Ruhr(https://i-r.de/projekte/gruenderallianz-ruhr) , TalentMetropole Ruhr