Ferrari, Mercedes, Honda- Die Auferstehung der roten Göttin?

Nachdem mein Kollege Tim Gerstenberg schon im ersten Teil der Reihe die Änderungen im Reglement und die von Mercedes Power-Units angetriebenen Teams thematisiert hat, folgt in diesem Artikel der Formel 1 Rennstall, der wohl jedem, der den Namen …

Nachdem mein Kollege Tim Gerstenberg schon im ersten Teil der Reihe die Änderungen im Reglement und die von Mercedes Power-Units angetriebenen Teams thematisiert hat, folgt in diesem Artikel der Formel 1 Rennstall, der wohl jedem, der den Namen Michael Schuhmacher schon einmal gehört hat, ein Begriff sein sollte.FerrariDer italienische Traditionsrennstall (ISIN: NL0011585146) hat am 10.03. als letztes Team den neuen Boliden für die kommende Rennsaison präsentiert. Der SF21 wurde diesmal ganz schlicht und ohne die fast schon traditionell spektakuläre Licht- und Audioshow enthüllt. Ferrari begründet dies damit, dass kein komplett neuer Bolide präsentiert wurde, sondern lediglich der letztjährige mit einigen Änderungen. Dennoch Ruhen auf dem SF21 die Hoffnungen einer ganzen Nation und der vielen Millionen Tifosi weltweit. Ferrari ist das erfolgreichste und älteste F1-Team und seit dem ersten Rennen der modernen Formel 1 dabei, doch die letzten Jahre liefen alles andere als erfolgreich. Der letzte WM-Titelgewinn ist bereits 14 Jahre her und die letzte Saison war zum Vergessen. Die Saison 2020 wurde als schlechteste Saison seit über 40 Jahren abgeschlossen und man konnte keinen einzigen Sieg einfahren, von den eigenen Ansprüchen war man meilenweit entfernt. Auch wenn die eigenen Ansprüche etwas heruntergeschraubt wurden, war man in der Saison 2017, 2018 und auch im 2.Teil der Saison 2019 konkurrenzfähig und konnte die schier übermächtigen Silberpfeile an einigen Strecken ärgern und auch besiegen. 2019 hatte Ferrari sogar die stärkste Power-Unit im Feld. Allerdings wurde dort wahrscheinlich illegalerweise nach geholfen und man munkelt, dass Ferrari den Sensor, der die Benzineinspritzmenge misst (max. 100 Kilogramm pro Stunde), manipuliert hatte. Daraufhin kam es zu einem unter Verschluss gehaltenen Abkommen mit der FIA und der Ferrari-Motor entwickelte sich zum schwächsten im gesamten Feld 2020. ...