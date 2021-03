Press release / Pressemitteilung Europas erste Bildungsaktie wird an der Münchner Börse gehandelt

International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG: Europas erste Bildungsaktie wird an der Münchner Börse gehandelt 20.03.2021

Augsburg, 2021-03-18

Die International School Augsburg (ISA) wird ab heute an der Münchner Börse im Qualitätssegment m:access gehandelt. Die ISA will mit einem neuen Schulcampus wachsen. Zur Finanzierung des Projektes wurden während einer zweiwöchigen Zeichnungsfrist 139.013 neue Aktien zum Stückpreis von 12,50 € gezeichnet und ein Erlös von 1.737 T€ brutto erzielt.

"Wir sind sehr stolz über diesen wichtigen Meilenstein. Unserem großen Ziel, zusammen mit unseren Schülern, Eltern und Mitarbeitern einen zukunftsorientierten, neuen Campus schaffen zu dürfen, der virtuelle, hybride und physische Unterrichtswelten innovativ miteinander verbindet, sind wir wieder ein entscheidendes Stück näher gekommen", erklärt Marcus Wagner, Vorstand für Finanzen. Gemeinsam mit Cathie Mullen, im Vorstand zuständig für die Pädagogik, der Aufsichtsratsvorsitzenden Ramona Meinzer und ihrem Stellvertreter Dieter R. Kirchmair erlebt er den ersten Handelstag seiner Aktie trotz Corona "live" an der Börse.



Erster Handelstag - Ramona Meinzer, Cathie Mullen, Marcus Wagner, Dieter R. Kirchmair

Für die Börse München ist der Handelsbeginn der Aktie mit der Wertpapierkennnummer WKN A2AA1Q etwas Besonderes und das nicht nur, weil die erste Bildungsaktie aus Augsburg kommt; der Stadt, aus der auch Deutschlands erste Börse kam. "Wir freuen uns sehr, dass an der Börse München eine so innovative Idee, wie die der ersten gemeinnützigen Bildungsaktie Europas, den Kapitalmarkt betritt", so Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München über das "exotische" Börsendebüt.