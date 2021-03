E-Mobilität Lüneburg Mittelfeld und Rettmer - Elektro Burmester ist weit über die Stadtgrenzen hinaus gefragt (FOTO)

Lüneburg (ots) - Eine grosses Programm an Dienstleistungen aus dem Segment

Elektrotechnik erwartet Sie bei Burmester Elektrotechnik. Die junge Firma von

Mike Burmester aus Lüneburg liefert reichlich Expertise wie auch ein bedeutendes

Maß an Knowhow.



Vorallem im Falle, dass Sie auf der Suche nach " E-Mobilität Lüneburg Mittelfeld

und Rettmer (http://www.burmester-elektrotechnik.de/) " sind, haben Sie mit

Burmester Elektrotechnik den optimalen Partner gefunden.





Burmester ist spezialisiert auf gewöhnliche Elektroinstallationen wieStromzähler, Steckdosen, Schalter oder Leitungen. Türklingeln und Sprechanlagenwerden ebenfalls professionell montiert und gewartet wie Telefonanalagen. Diedazugehörige Netzwerktechnik ist ebenso ein Bereich von BurmesterElektrotechnik. Die Firma verlegt erfolgreich Glasfaserkabel in Lüneburg undUmkreis. Kunden wertschätzen besonders die fixen Übertragungsraten dieserTechnik und die geringe Anfälligkeit für Störungen.Zu einem einmaligen Expertenbetrieb hat sich das Unternehmen in den BereichenPhotovoltaik und Photovoltaik Speicher gemausert und ist dafür auch ausserhalbvon Lüneburg sehr bekannt. Die Realisierung von Smart Home Lösungen gehörengenauso zum Angebot wie Lösungen zum Themenkreis E-Mobilität.Bei der Beleuchtungstechnik setzt Burmester Elektrotechnik neuste Maßstäbe. DieFirma verwendet hochklassige LED-Beleuchtung in Innenräumen oder Büro- undGeschäftsräumen und Gewerbeflächen. Im Außenbereich, einerseits in Privathäusernals auch bei der Straßen- und Parkplatzbeleuchtung, vertrauen Kunden auf dieLösungsvorschläge von Mike Burmester Elektrotechnik.Nicht nur Firmen- und Betriebsgelände werden sicherheitstechnisch überwacht.Ebenso Privatpersonen sehen mehr und mehr die Notwendigkeit, ihr Hab und Gut zubeschützen. Mike Burmester Elektrotechnik hilft in diesem Zusammenhang mitKameraüberwachung und Einbruchmeldeanlagen. Die Komponenten genügen denmodernsten sicherheitstechnischen Ansprüchen und werden versiert verbaut.Bei dem Feuerschutz schwört Burmester Elektrotechnik auf sehr moderne Systeme,die auf Verlangen des Auftraggebers von dem Betrieb in regelmäßigen Abständengecheckt und in Stand gesetzt werden. Konsumenten profitieren davon, dassjegliche Dienstleistungen aus einer Hand kommen. Ergänzt wird dieLeistungspalette von Burmester Elektrotechnik durch die Themenfelder Baustromund Sonnenbatterie.Mit dem E-Check verfügt Burmester einen interessanten Dienst für alle Vermieter,Hauverwalter oder Hauseigentümer. Denn bei diesem Check werden Elektroanlagenauf eventuelle Schädigungen überprüft. Somit werden Komplikationen verhindert,ehe sie auftreten. Genau dies reduziert Folgekosten und garantiert für ein gutesGefühl.Die individuelle und professionelle Beratung liegt den Angestellten am Herzen.Denn nur so entstehen kundenindividuelle Lösungen zur Zufriedenheit jeglicherInvolvierten. Ein Service nach Maß, Termineinhaltung und die Einhaltung desausgemachten Kostenrahmens zeichnen die Tätigkeit des Betriebes aus. Installiertwerden allein qualitativ ausgezeichnete Artikel.Weitere Infos, auch zum Themenbereich "E-Mobilität Lüneburg Mittelfeld undRettmer", erhalten Sie auf http://www.burmester-elektrotechnik.de/Pressekontakt:Mike BurmesterTelefon 04131 / 989 98 16Email mailto:info@burmester-elektrotechnik.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/154031/4869162OTS: Burmester