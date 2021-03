Die wallstreet:online-Gruppe (ISIN: DE000A2GS609) , Anbieter von diversen Finanzportalen, lag offensichtlich vom Timing her perfekt: Über ein Jahr gibt es den Smartbroker, ein Angebot der mehrheitlich gehaltenen wallstreet:online capital AG für aktive Trader, denen ein Neobroker zu wenig Produkte/Dienstleistung bietet und ein Discountbroker zu teuer ist. Und die Kundenzahlen beeindrucken – nach einem Jahr Tätigkeit kam man bereits auf 80.000 Kunden. Und erwartet für Ende Februar waren weitere 30.000 Kunden und insgesamt plant man in 2021 rund 120.000 Neukunden zu gewinnen – so wäre man zum 31.12.2021 bei rund 200.000 Kunden.

Aus der Unternehmensmeldung vom 25.02.2021:

„Das Kundenwachstum für den Smartbroker wird für 2021 mit ca. 120.000 neuen Wertpapierdepots kalkuliert und soll somit um 50 % über dem Wert aus dem Vorjahr liegen. Ende 2021 soll der Smartbroker somit auf insgesamt 200.000 Kunden gewachsen sein. Es ist zu erwarten, dass bis Ende Februar 2021 bereits 30.000 Neukunden hinzugewonnen werden können.“

Hierfür werden in diesem Jahr Aufwendungen in Höhe von gut 12 Mio EUR eingeplant – gut investiertes Geld. Denn auch wenn das Portalgeschäft in 2020 um beeindruckende 25 % erhöhte Umsätze generierte, so ist doch der Smartbroker der erklärte Wachstumstreiber für den Konzern.

Umsatzsteigerung von 60 bis 75 % erwartet in 2021

Und das Potential durch den Smartbroker ist auf Jahre für w:o sehr hoch, so dass der Umsatzanteil in den nächsten Jahren sich zu Gunsten des Smartbroker Geschäfts verschieben sollte. Bereits 2021 sollen 40% des Gesamtumsatzes dabei aus Transaktionsgeschäften erlöst werden, ca. 60% aus Werbeeinnahmen. Und man muss kein Prophet sein, dass sich diese Relationen in den nächsten Jahren weiter verschieben werden. Margenstarkes, stark durch Skalenvorteile bestimmtes Geschäft – sobald die Profitabilitässchwelle erreicht ist.