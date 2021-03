Alternative Investments: Pokémon-Karten

Diese Investments bekommen Sie nur selten angeboten. Manche sollten Sie auch lieber mit einem Schmunzeln verbinden… Dieses Mal: Pokémon-Karten.

Quajutsu, Arceus, Pikachu oder Pummeluff. Die Namen dieser und vieler anderer Mini-Monster muss sich jeder merken, der in die Welt der Pokémons eintauchen möchte. Seit ihrem Erscheinen im Jahr 1996 hat sich eine riesige Welt aus Videospielen, Sammelkarten, Kinofilmen, Cartoon-Serien und Merchandising-Produkten um die Pokémons etabliert.

Für den japanischen Videospielehersteller Nintendo sind sie eine Goldgrube und gehören zu den weltweit erfolgreichsten Franchises überhaupt. Sehr beliebt sind die Pokémon-Sammelkarten. Zumal sie auch aus Anlegersicht interessant sind. Alte und seltene Karten bringen es auf mehrere Tausend Euro. Karten und vor allem das wichtige Zubehör für die Sammlung von Pokémon-Karten sind bei Amazon* erhältlich.

Besonderheit: Illustrations-Wettbewerb

Besonders wertvoll ist eine Pokémon-Illustrator-Karte. Diese wurde 1998 im Rahmen eines Illustrations-Wettbewerbs ausgegeben. Ende 2019 ging sie beim Auktionshaus Weiss in New York inklusive Käuferaufgeld für 224.250 US-Dollar über die Ladentheke.

