Welche Fonds sind die besten Fonds im MMD-Fonds-Ranking (5 Sterne), über die Zeiträume 1, 3, 5, 7 und 10 Jahre (Stand Februar 2021)?

Bei der defensiven Anlagestrategie verbesserten sich der ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio, der PrivatFonds: Kontrolliert, der Strategiekonzept Fonds und der von der Heydt Strategiefonds-Strategie I-defensiv Fonds um jeweils einen Stern und schlossen sich damit den Kategorie-Besten mit 5 Sternen an. Bester Neueinsteiger mit 5 Sternen war der Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität.

In der ausgewogenen Anlagestrategie schafften es der Best-in-One Balanced, der Metzler Argentum Stabilitäts-Portfolio Fonds und der MFS Meridian Funds-Global Total Return Fund sich von 4 auf 5 Sterne zu verbessern.

Die offensive Anlagestrategie konnte einen Aufsteiger in das Top-Ranking mit 5 Sternen verzeichnen. Der Xtrackers Portfolio Fonds stieg im Februar in die höchste Bewertungsklasse auf.

Der LuxTopic - Flex, der Ruffer Total Return International O und der TS Fund-Global Trend Select Fonds führten in der flexiblen Anlagestrategie das Feld der Aufsteiger an und stiegen in das oberste Quintil (5 Sterne) des MMD-Rankings auf.

Den kompletten Ranking Report können Sie bequem nach Eingabe Ihrer Nutzerdaten auf der Asset Standard Webseite im Bereich Reports kostenlos herunterladen.

