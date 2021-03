Kampfbegriff "Klageindustrie" soll vom Dieselskandal der Autobauer ablenken / Dr. Stoll & Sauer sieht Verbraucheranwälte als nötiges Gleichgewicht zur Betrugsindustrie

Lahr (ots) - Der von der Automobilindustrie eingeführte Kampfbegriff der

"Klageindustrie" vernebelt nach Ansicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Deutschland eine vernünftige und seriöse

Diskussion über kollektiven Rechtsschutz in Deutschland. In der

Berichterstattung entsteht derzeit der Eindruck, als verfolgten Klägeranwälte im

Diesel-Abgasskandal unberechtigte Ansprüche zu Erpressungszwecken und Gerichte

winkten solche Begierden willig durch. Amerikanische Verhältnisse drohten, so

die Befürchtungen. Deutschland ist jedoch meilenweit von Verhältnissen wie in

den USA entfernt.



Beide Rechtssysteme sind überhaupt nicht vergleichbar. Deutschland kennt

beispielsweise kein Strafschadensersatz. Der Bundesgerichtshof hat VW

zivilrechtlich verurteilt. Und damit war die Sache für den Autokonzern im Großen

und Ganzen erledigt. In den USA mussten die Wolfsburger einen hohen

zweistelligen Milliardenbetrag als Strafe zahlen. Zudem sorgte die Politik beim

Gesetz zur Musterfeststellungsklage dafür, dass die Industrie weiter erfolgreich

vor den Verbrauchern geschützt wird. So können beispielsweise nur ausgewiesene

Verbände Musterklagen anstrengen - Verbraucher und Anwälte nicht. Warum also

dieses Gejammer über das Schreckgespenst einer Klageindustrie?









Es geht natürlich um Ablenkung vom großen Diesel-Betrug der Automobilindustrie.

Noch einmal zur Erinnerung: Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom

25. Mai 2020 deutlich die vorsätzliche und sittenwidrige Täuschung festgestellt.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) ist am 17. Dezember 2020 noch weiter gegangen

und hat generell alle Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren als illegal erklärt

- das gilt auch für das von zahlreichen Herstellern verwendete Thermofenster zur

Regulierung der Abgasreinigung. Das Argument Motorschutz für

Abschalteinrichtungen ist vom EuGH pulverisiert worden. Damit hat sich die

Industrie Dieselgate 2.0 endgültig eingefangen. Die Rechtsprechung auch in

Fällen der neuen Motorengenerationen wie den EA288 von VW oder die OM-Palette

von Mercedes beginnt sich, verbraucherfreundlicher zu gestalten. Und da geht

natürlich bei den Autobossen die Angst um, dass Schadensersatzforderungen die

Gewinne schmälern könnten.



Jura-Professor Heese sieht legitimes Ersuchen um Rechtsschutz



Der renommierte Rechtswissenschaftler Professor Dr. Michael Heese von der

Universität Regensburg weist in einem Beitrag der aktuellen Ausgabe der Neuen

Juristischen Wochenschrift (NJW) darauf hin, "dass wir es in Deutschland

traditionell eher mit einer "Beklagtenindustrie" zu tun haben: Großkanzleien,

die gegen hohe Stundensätze für zahlungskräftige Wirtschaftsunternehmen



