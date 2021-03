PrettyLittleThing lässt Wolkenkratzer Burj Khalifa in Rosa erstrahlen

Stellen Sie Ihren Wecker am Freitag, 19. März auf 20:40 GST und erleben Sie eine einzigartige Lichtshow!

MANCHESTER, England, 21. März 2021 /PRNewswire/ -- Am Freitag, 19. März um 20.40 Uhr wird der Wolkenkratzer Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt und gleichzeitig der Mittelpunkt von Dubais pulsierendem Stadtleben, von der Modemarke PrettyLittleThing in einem bezaubernden Lichtspektakel ganz in Rosa getaucht.