Der jüngste Abbau der Kursübertreibungen war unserer Meinung nach absolut notwendig. Hochgetriebene Aktien wurden entsprechend deutlicher in ihren Bewertungen zurückgeführt!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

einige Anleger dürften sich noch ihre Wunden lecken. Deshalb wird nun erst einmal wieder mit einer gehörigen Portion Vorsicht am Markt gehandelt werden.

Das Gleiche kann man eigentlich auf die Rohstoffbranche übertragen, was durchaus als Chance verstanden werden kann. Denn gerade in diesem Segment sind die Kurse teilweise um mehr als 50 % eingebrochen. Diese heftigen Kursabschläge lassen die Marktkapitalisierungen vieler Rohstoffunternehmen unter die Marktbewertung rutschen, die im Tief des Corona-Crashs vor gut einem Jahr erreicht wurden. Diese Korrektur stellt die Aufwärts-Tendenz am Aktienmarkt natürlich wieder auf ein deutlich solideres und damit wieder gesünderes Fundament.

Deshalb sollte der Rohstoffsektor ein Ankerinvestment im Depot sein und bleiben. Denn wenn hier gute Unternehmen, bei denen die Fundamentaldaten und Storys stimmen, weiter liefern, sehen wir hier massives Kurspotenzial!

Sehr viele Gedanken und Anregungen rund um Rohstoffe und entsprechende Unternehmen finden Sie hier, in unserem Wochenrückblick! Viel Spaß beim Lesen!

Bluestone Resources und Tudor Gold

US-Notenbank pusht Goldpreis

Goldfans freuen sich wegen der aktuellen Fed-Entscheidung, denn der Weg für den Goldpreis könnte geebnet sein.

Millennial Lithium und Mawson Gold

E-Mobilität macht Preise

Das in den Elektrofahrzeugen in den Batterien verbaute Lithium steigt stark im Preis an.

Osisko Metals und Griffin Mining

Zink – ein Rohstoff mit Zukunft

Im 14. Jahrhundert wurde die Bedeutung von Zink erkannt. Marco Polo beschrieb die Herstellung von Zinkoxid in Persien.

Aktie im Fokus!

Discovery findet weitere erstklassige Erzgänge!

Gold wird im 2. Halbjahr weiterlaufen, da sind sich viele Experten und Marktbeobachter einig! Das sieht auch Mark Bristow, der Chef des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold.

Ridgeline Minerals und Kuya Silver

Ein Weltraumhotel soll gebaut werden

Ab 2027, so die Gateway Foundation, soll ein Urlaub im All in einem Weltraumhotel möglich sein – Rohstoffe sind da sicher nötig.

Adventus Mining und Hannan Metals

Kupfer hoch im Kurs

In den letzten Wochen war bei den Industriemetallen weiter eine Preisrallye zu beobachten.

*** ENORME KURSGEWINNE ***

STARK, STÄRKER, URAN! Vorhersage eingetroffen: URAN-AKTIEN ON FIRE! Jetzt werden die 1.000 %er gemacht!

Der URANMARKT GEHT STEIL! Seit Monaten haben wir es kommen sehen! Jetzt fahren Sie die fetten Gewinne ein! Die Post geht aber erst noch ab, denn die Uranunternehmen fangen nun an die „Preisdrücker“ auszutricksen!

Startschuss gefallen...

SURGE COPPER überrascht mit NEUER KUPFER-RESSOURCE! Aktie springt massiv an! Kommt bald die nächste Top-News?

BREAKING NEWS bei unserem TOP-PICK sorgt für Euphorie! Wenn sich steigende Nachfrage durch einen Angebotsengpass quetschen muss, drückt das die Preise nach oben. Diese Rechnung geht aktuell vor allem beim Kupfer auf!

International Consolidated Uranium und IsoEnergy

Neben Gold ist auch Uran im Blickpunkt

Auf der PDAC, der wichtigsten Bergbaumesse, war neben Gold auch Uran ein großes Thema.

Trillium Gold Mines / OceanaGold

Gold – ein zentrales Thema auf der PDAC

Die PDAC, die Prospectors & Developers Association of Canada, lief diesmal online ab. Gold stand im Fokus.

Sektor-Rotation läuft an!

ES IST SOWEIT! Übernahme-Schlachten im Goldsektor läuten die neue Hausse ein! Unser Top-Favorit profitiert!

Das Übernahmefieber im Gold Sektor gasiert wieder! Hier kann richtig Geld verdient werden! In Kanada´s ‚Red Lake District‘ sorgt ein 342 Mio. Dollar schweres Übernahmeangebot für mächtig Wirbel!

Sibanye-Stillwater und Canada Nickel

Gefragte Rohstoffe: Platin und Kobalt

Rund um den Globus entstehen Wasserstoffprojekte. Diese brauchen Platin.

Revival Gold / Tarachi Gold

Gedanken für Goldanleger

Kürzlich kam der Goldpreis unter Druck, jetzt erholt er sich wieder. Worauf Anleger achten sollten.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

