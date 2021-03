Software AG – Cloud und IoT Auftragseingang +50% – startet die Aktie nun durch?

Die Auftragseingänge der Software AG waren im Geschäftsjahr 2020 wieder vielversprechend.

Bottom Fishing Trading-Strategie

Symbol: SOW ISIN: DE000A2GS401





Rückblick: Die Software AG bietet eine Digital Business Plattform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. In den letzten Jahren fehlte es dem Unternehmen an Innovationskraft, was sich auch im Aktienkurs widerspiegelte.