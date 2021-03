FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu Söder und die Maskenaffäre:

"Eine "neue CSU" wolle er formieren, sagt Söder als sei er gerade dazugestoßen zu diesem Laden. Es gehe um eine Neuaufstellung. Der Blick in die Vergangenheit bringe da nicht weiter. Aus seiner Sicht ist das verständlich: Dieser Blick ist maximal unangenehm und er wirft die Frage nach Söders Rolle auf. Söder ist in diesem System der Spezlwirtschaft politisch groß geworden. Er weiß, wer in der Partei als Spezialist für Geschäftemacherei gilt. Er hat es hingenommen. Gemeinsam mit der CDU blockierte die CSU über Jahre schärfere Transparenzregeln - mit denen es Söder nun nicht schnell genug gehen kann. Wie so oft, wenn es ein Drama gibt, das über ihn hereinbricht, versucht Söder die Regie zu übernehmen. Es ist natürlich gut, dass die Erkenntnis nun gereift ist. Dass es dazu erst ein paar neue Skandalfälle brauchte, ist weniger überzeugend. Die Risse im Imperium Söder sind sichtbar. Wenn weitere dazukommen, wird es schwierig sein, sie zu kitten."/yyzz/DP/he