NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Maskenaffäre:

"In den Parlamenten sitzen viele Abgeordnete, deren Nebenverdienste die Diäten bei weitem übersteigen. Das intransparente Stufensystem hat sie geschützt. Damit wäre Schluss, sollte sich die CSU in Berlin wie in München durchsetzen. Das allerdings wäre im Interesse aller, vor allem aber jener Politiker, die ihren Auftrag ehrlich erledigen und sich nicht die Taschen vollschaufeln."