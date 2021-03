Pressestimme 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Urlaub in Pandemiezeiten Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 22.03.2021, 05:35 | 41 | 0 | 0 22.03.2021, 05:35 | REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Urlaub in Pandemiezeiten: "Nicht einzusehen, ja völlig absurd freilich ist es, dass Deutsche zwar Urlaub am Mittelmeer machen können, es ihnen aber gleichzeitig verwehrt ist, einige Kilometer vom Wohnort entfernt ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung zu mieten, um etwa ein bisschen zu wandern oder Radtouren zu unternehmen. Mallorca erlaubt, Schwarzwald und Bodensee verboten? Solche Widersprüche führen mit dazu, dass die deutsche Coronapolitik insgesamt in Verruf gerät. Bund und Länder sollten sich eines Besseren besinnen und heute wieder Reisen im Inland - durchaus unter scharfen Hygieneauflagen - ermöglichen."/yyzz/DP/he





