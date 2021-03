"Der Konjunkturaufschwung ist nicht aufgehoben, nur aufgeschoben", schrieb Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank. Ähnlich argumentiert der Chefstratege der Privatbank Merck Finck, Robert Greil: "So frustrierend die deutschen Entwicklungen in Sachen Covid-19 sein mögen, so positiv bleiben die Aussichten für die wirtschaftliche Erholung." Expansive Geldpolitik und Konjunkturoptimismus seien die Basis für die Fortsetzung der Aktienrally.

Einen Strich durch die Rechnung der optimistischen Anleger könnten jedoch weiter steigende Renditen am Anleihemarkt machen, auch wenn diese den Dax bisher nicht negativ beeinflusst haben. Laut dem Chefvolkswirt der DekaBank, Ulrich Kater, bleibt der allmähliche Anstieg der Anleiherenditen das wichtigste Thema an den Finanzmärkten. Er sieht diese Entwicklung aber generell nicht als Bremsklotz, auch weil das Zinsniveau noch immer so niedrig sei, dass auf Aktien bei der Vermögensanlage weiterhin nicht verzichtet werden könne. Dies drückten die Rekorde im Dax auch aus.

Trotz dem Bekenntnis der US-Notenbank Fed, die Geldschleusen offen zuhalten und an der Zinsschraube vorerst nicht zu drehen, hatten die Renditen vor allem von langlaufenden US-Staatspapieren jüngst weiter angezogen - und die Technologiewerte belastet. Die wachstumsträchtigen Technologiekonzerne leiden darunter, weil es ihre Finanzierungen verteuert.

Dem Dax könnten steigende Renditen auch weiterhin kaum schaden, denn Techwerte sind in dem Leitindex nur spärlich vertreten. Papiere zyklischer Branchen wie Automobil, Chemie und Industrie finden sich im Dax dafür umso mehr. Diese wurden in den vergangenen Monaten gemieden, zuletzt aber verstärkt gekauft, weil sie von einem Wirtschaftsaufschwung besonders profitieren. In einem Umfeld steigender Anleiherenditen aus Furcht vor anziehender Inflation würden Value-Titel - also günstiger bewertete Aktien mit Aufholpotenzial - bevorzugt, sagt Analyst Stanzl. Anleger trennten gerade Value- und Tech-Aktien wie die Spreu vom Weizen.