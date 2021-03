Zalando startet Frühjahrskampagne, um die Champions der Gesellschaft zu loben und ihre Werte zu zelebrieren

Die am 21. März gestartete Marketing-Initiative „Here to Stay" gibt Menschen und ihren Werten und Geschichten eine Bühne. Die Kampagne wurde vom Berliner Modefotografen Dan Beleiu fotografiert und zeigt eine Reihe von Standbildern mit realen Paaren, die einen offenen Dialog über einen anderen gemeinsamen Wert darstellen, der für die dargestellten Protagonisten relevant ist. Jedes Bild ist mit einer fettgedruckten Aussage überlagert, die signalisiert, dass nachhaltiger Fortschritt bei dem hervorgehobenen Wert „Here to Stay" ist; einschließlich „Sustainability. Here to Stay", „Acceptance. Here to Stay" und "Better Together. Here to Stay." Die Kampagne steht im Einklang mit der Ambition von Zalando, zu einer inklusiveren Zukunft für alle beizutragen.

„Diese Kampagne zelebriert die Werte, die den Kern von Zalando ausmachen, insbesondere die Umarmung von Vielfalt und Inklusivität. Diese Werte und die Geschichten echter Menschen sind uns sehr wichtig und ermöglichen es uns, mit unseren vielfältigen Kunden in Kontakt zu treten", kommentiert Barbara Daliri, Senior Vice President Sales & Marketing bei Zalando, „Unsere Werte sind ein fester Bestandteil dessen, wer wir sind und wie wir arbeiten: Zalando unterstützt aktiv eine inklusive Unternehmenskultur mit Mitarbeitern aus 130 Ländern. Im vergangenen Jahr haben wir den do.BETTER Diversitäts- und Inklusionsbericht veröffentlicht, in dem wir unser langfristiges Engagement für Veränderungen gegenüber unseren Mitarbeitern, Partnern und Kunden darlegen. Diese Frühjahrsinitiative unterstreicht unseren Anspruch, der Starting Point for Fashion für alle zu sein."