Relief und Acer Therapeutics unterzeichnen Kooperations- und Lizenzvereinbarung zur weltweiten Entwicklung und Vermarktung von ACER-001 zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen und Leuzinose

Relief könnte Acer bis zu $36 Millionen und Lizenzgebühren im Austausch für eine Nettogewinnbeteiligung und Gebietsrechte zahlen

Ein vorbereitendes Treffen mit der U.S.-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) zur Einreichung eines Zulassungsantrages (New Drug Application, NDA) für ACER-001 ist für

Q2 2021 angesetzt

GENF, SCHWEIZ und NEWTON, MA, USA - 22. März 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat, RLF-100(TM) (Aviptadil), sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, und Acer Therapeutics (Nasdaq: ACER) ("Acer"), ein Pharmaunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Vermarktung von Therapien zur Behandlung schwerwiegender, seltener und lebensbedrohlicher Krankheiten mit erheblichen medizinischen Bedarf konzentriert, gaben heute den Abschluss einer Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die weltweite Entwicklung und Vermarktung von ACER-001 bekannt. ACER-001 ist eine proprietäre Pulverformulierung von Natriumphenylbutyrat (NaPB), die zum einen geschmacksneutral ist und zum anderen den Wirkstoff sofort freisetzt.

Gemäß den Bedingungen der Kooperation- und Lizenzvereinbarung erhält Acer innerhalb von 15 Werktagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung einen Betrag in Höhe von ca. $10 Millionen in bar (ursprünglich $14 Mio., die um die Rückzahlung des noch ausstehenden Restbetrags von $4 Mio. plus Zinsen aus einem vorherigen Darlehen von Relief an Acer bereinigt werden). Darüber hinaus hat sich Relief bereit erklärt, bis zu $20 Millionen in die Entwicklung und die Produkteinführung in den USA für die Indikationen Harnstoffzyklusstörungen und Leuzinose zu investieren. Acer wird die Entwicklungs- und die Kommerzialisierungsrechte in den USA, Kanada, Brasilien, Türkei und Japan behalten. Die Unternehmen werden den in ACERs Verkaufsterritorien erzielten Nettogewinn im Verhältnis 60%:40% (zugunsten von Relief) aufteilen. Relief erwirbt außerdem die Lizenzrechte für den Rest der Welt, wobei Acer eine Umsatzbeteiligung von 15% auf alle in Reliefs Gebieten erzielten Einnahmen von Relief erhält. Darüber hinaus hat Acer im Falle der ersten europäischen (EU) Marktzulassung zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen und Leuzinose Anspruch auf Meilensteinzahlungen von insgesamt $6 Millionen.