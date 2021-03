GlobeX Data sichert sich Finanzierung in Höhe von 1,25 Millionen kanadischen Dollar Nachrichtenquelle: IRW Press | 22.03.2021, 07:59 | 62 | 0 | 0 22.03.2021, 07:59 | 19. März 2021 – Toronto, Ontario und New York, NY, GlobeX Data Ltd. (OTCQB:SWISF) (CSE:SWIS) (FRA:GDT) („GlobeX“ oder das „Unternehmen“), der führende Anbieter von in der Schweiz gehosteter sicherer Kommunikation und sicherem Datenmanagement, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sich feste Zusagen für eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 1,25 Millionen CAD in Form von Beteiligungseinheiten gesichert hat. Jede Beteiligungseinheit besteht aus einer Stammaktie (die „Aktie“) mit einem Nennwert von 0,30 CAD pro Aktie und einem halben Warrant zum Kauf einer Aktie (der „Warrant“). Ein voller Warrant berechtigt für die Dauer von zwei Jahren (die „Warrant-Laufzeit“) zum Kauf einer Stammaktie zu 0,50 CAD pro Aktie. Nach der erfolgten vollständigen Zeichnung des Angebots ist dieses nun geschlossen. Die durch die Finanzierung gewonnenen Erträge werden für eine schnellere Vermarktung von Sekur, der sicheren Email- und Messaging-Lösung des Unternehmens, in den USA eingesetzt werden, und zu allgemeinen Zwecken. Der CEO des Unternehmens beteiligte sich auch an der Privatplatzierung, durch die Zeichnung von 1.750.000 Beteiligungseinheiten bzw. knapp 42 % des Gesamtangebots. Nach Abschluss aller notwendigen regulatorischen Eingaben wird das Unternehmen eine weitere Pressemitteilung mit Einzelheiten zu ggf. erfolgten Gebührenzahlungen an Dritte veröffentlichen. Die Datenschutzlösungen von GlobeX werden alle in der Schweiz gehostet und schützen die Daten der Nutzer vor externen Datenangriffen. In der Schweiz ist das Recht auf Privatsphäre in Artikel 13 der Bundesverfassung garantiert. Das Bundesgesetz über den Datenschutz („FADP“) vom 19. Juni 1992 (in Kraft seit 1993) hat einen strengen Schutz der Privatsphäre geschaffen, indem es praktisch jede Verarbeitung personenbezogener Daten untersagt, die von den Betroffenen nicht ausdrücklich genehmigt wurde. Der Schutz unterliegt der Behörde des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Information. Nach schweizerischem Bundesgesetz ist es eine Straftat, Informationen zu veröffentlichen, die auf durchgesickerten „geheimen offiziellen Gesprächen“ beruhen. Im Jahr 2010 entschied der Bundesgerichtshof der Schweiz, dass IP-Adressen personenbezogene Daten sind und dass sie nach schweizerischen Datenschutzgesetzen nicht zur Nachverfolgung der Internetnutzung ohne Wissen der beteiligten Personen verwendet werden dürfen. Seite 2 ► Seite 1 von 3 GlobeX Data Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







